「ごはんは家族へのラブレター」単身赴任の夫に毎週届ける妻の仕送り弁当「愛情たっぷりで疲れも吹っ飛ぶ」

「ごはんは家族へのラブレター」単身赴任の夫に毎週届ける妻の仕送り弁当「愛情たっぷりで疲れも吹っ飛ぶ」