国土交通省の調査によると、管理会社を入れずに住民たちだけで運営を行う「自主管理マンション」は、全国でわずか5〜6％程度まで減少しています。管理費が安く済むメリットがある一方で、一部の人物による“ブラックボックス化”の温床になりやすいというリスクもあります。築50年以上の古いマンションを相続した千葉県在住のAさん（50代・女性）も、そんな自主管理の闇に飲み込まれた一人でした。突然突きつけられた「500万円超」の未収金トラブルと、証拠開示を拒む80代理事長。売却もできず八方塞がりとなった絶望の淵から、いかにして法律を武器に反撃へ転じたのか。小規模マンションに潜む恐怖と解決策について、マンション管理士の松本洋氏が解説します。

母の死後に発覚…突然突きつけられた未収金「500万円超」

千葉県在住のAさん（50代・女性）は、深刻なトラブルに直面していました。

昨年の夏、母親が亡くなり、遺産分割協議を経て築50年以上の古いマンションを相続したAさん。ところが、管理組合に区分所有者変更届を提出した瞬間、思いもよらない問題が発覚します。

「お母様は管理費と修繕積立金を20年以上滞納しています。未収金は500万円超。遅延損害金（年5％）245万円も加算します」

Aさんは耳を疑いました。なぜなら、Aさんの母はそのマンションの会計担当理事を長年務めていた人物だったからです。

遺品整理の際に出てきた手書きの出納帳には、はっきりと「未収金ゼロ」と記載されていました。さらに銀行通帳を確認すると、管理組合への振込記録は見当たりません。

しかし、どうやら理事長に直接手渡しで支払っていた形跡がありました。

総会も収支報告もなし…80代理事長の「ブラックボックス化した管理」

その理事長は80代の男性で、工事業者や植栽業者からリベートを受け取っているという噂が絶えず、組合員からの信頼も薄い人物でした。

しかし、住民たちは「それを口にすると、このマンションに住みづらくなる」と考え、誰も表立って指摘できない状況だったのです。

Aさんが長年住んでいる複数の組合員に確認すると、「総会は一度も開催されていない」「収支報告も一切なし」「貸借対照表も存在しない」といった、驚くべき事実が次々と明らかになります。

つまり、管理組合としての最低限のガバナンスが完全に欠如していたのです。この状態では、「本当に滞納があったのか」「理事長が受け取ったお金をどう処理したのか」は誰にもわかりません。

Aさんは理事長に通帳の閲覧を求め、当初は「コピーや写真を撮らなければ閲覧を許可する」といわれました。

ところが、閲覧予定日の前日になって突然、「やっぱり見せません」と、理由の説明もなく拒否されてしまいました。Aさんは完全に行き詰まってしまったのです。

頼りの弁護士は弱気、職場のしがらみ…八方塞がりの相続トラブル

Aさんは法的措置を検討し、相続手続きを担当した弁護士に相談。着手金30万円を支払い依頼しました。

しかし、その弁護士は相続分野では優秀だったものの、本件においては有効な証拠収集の指示がなく、見通しを尋ねても「敗訴するかもしれない」と弱気な対応でした。

Aさんは不安になり、別の無料相談の弁護士に相談すると、「これは勝てる案件でしょう」と真逆の回答。

弁護士を変えるべきかどうか、Aさんは悩んでいました。というのも、その弁護士はAさんの職場の直属の課長から紹介された人物で、人間関係を考えると簡単には断れなかったのです。

不満はあるものの、「紹介してくれた課長の顔をつぶしてしまうのではないか」という思いが、Aさんの決断を鈍らせていました。

その間にも事態は進みます。

売買契約も白紙に…売るに売れない「負動産」を前に絶望

相続したマンションを売却に出したところ、幸い買い手が見つかりました。ところが、仲介業者からはこう告げられます。

「管理費滞納問題が解決しない限り、決済には進めません」

せっかく成立しかけた売買契約も、滞納金の真偽がはっきりしないまま、宙に浮いた状態になってしまったのです。

その事実に直面したAさんは、解決の糸口すら見出せないまま、母の遺したマンションが売るに売れない「負動産」となっていることに、絶望するしかありませんでした。

絶望からの反撃…法律を武器に、理事長の解任請求の準備開始

八方塞がりに見えたAさんでしたが、マンション管理士に相談したことで、少しずつ状況が動き始めました。

まず着手したのは、管理組合の帳簿・書類の閲覧請求です。区分所有法第33条に基づき、組合員には管理組合の会計帳簿や収支報告書の閲覧を請求する権利があります。理事長が拒否し続ける場合、その行為自体が違法となり得ます。

さらに、区分所有法第43条には「管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と定められています。長年にわたって総会も収支報告も行われてこなかった事実は、この規定への明白な違反です。

同法第25条第2項には「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」と規定されています。

Aさんはこの条文に基づき、理事長の解任請求の準備を弁護士とともに始めました。「証拠隠蔽」「書類開示拒否」「長年の報告義務違反」の事実が積み重なることで、Aさんの手元には法的に戦うための材料が着実に揃いつつあります。

【マンション管理士が解説】民法改正で「遅延損害金」は5％から3％に

ここで重要な法律のポイントがあります。2020年4月の民法改正により、法定利率は年5％から年3％に引き下げられました。したがって、「管理規約に遅延損害金の定めがない場合、遅延損害金は年3％が適用される」というのが現在のルールです。

Aさんのマンションのように、管理規約の運用が不透明で、遅延損害金の規定が確認できない場合、理事長が勝手に「5％で請求」することは法的に認められません。

つまり、遅延損害金5％という請求は、根拠が極めて薄いということになります。

全国でわずか5％…自主管理マンションの“闇”は深い

管理会社に委託せず、理事会だけで運営する「自主管理マンション」は全国でわずか5％とされています。しかし、この類のトラブルはあとを絶ちません。

プロの管理会社が間に入らないため、「理事長がルールブックになる」「会計がブラックボックス化する」「理事長とその取り巻きだけが得をする構造が生まれる」といった事態に陥りやすいのです。特に50戸以下の小規模マンションでは、この傾向が顕著です。

さらに、売買時に仲介業者が必要とする重要事項（管理規約、長期修繕計画、ペット飼育の可否、駐車場の空き状況など）の調査依頼に対し、理事長が一切回答しないケースも多く、取引に支障が出てしまうことも珍しくありません。

マンション管理は「建物の老朽化」よりも、「人間関係の老朽化」が問題を深刻化させます。透明性のない自主管理は、住民の財産価値を大きく損なうリスクを抱えています。Aさんのような被害を生まないためにも、管理組合のガバナンス強化と、外部専門家の関与がこれからのマンション管理には欠かせません。

自主管理マンションの問題は、「誰も口にしない」ことで長年にわたって深刻化する傾向があります。相続などをきっかけに突然当事者となった場合でも、区分所有法に定められた権利を正しく行使することで、解決への道は必ず開けます。

「泣き寝入りするしかない」と思い込む前に、ぜひマンション管理士や弁護士へご相談ください。

松本 洋

松本マンション管理士事務所代表