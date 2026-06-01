「びっくりした」政田夢乃がプロ初ホールインワン 賞金800万円で家族旅行へ
＜リゾートトラスト レディス 最終日◇31日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞ツアー初優勝を目指す25歳の政田夢乃が、最終日に大きな見せ場を作った。8番パー3でホールインワンを達成。副賞として賞金800万円を獲得し、「すごくうれしいです。オフに家族旅行に行こうと思っていたので、それに使いたいと思います」と笑顔を見せた。
〈連続写真〉小柄だけど飛ぶんです スイングのポイントは“おへそ”？
歓喜の瞬間は8番だった。前日までショットの状態が良く、「入ってもおかしくないのがいくつもあった」と手応えを感じていたという。ピン方向へ飛んでいくボールを見届けたが、「縦距離がちょっと見えなかったので、周りから入ったと言われてびっくりした」と振り返る。驚きと喜びが一気に押し寄せた。この日は1アンダーの「71」でプレーし、トータル7アンダー・6位タイで4日間を終えた。スコアについては「少し伸ばし切れなかったので悔しい」と振り返ったものの、記憶に残る一打がその悔しさを和らげた。今季はここまで12試合に出場し、トップ10入りは4度。安定した成績を残しながらも、まだ優勝には届いていない。それでも着実に上位争いの経験を積み重ねている。この日も前半は苦しい展開が続いたが、「たくさん声をかけていただいて元気をもらった。それが最終ホールのバーディにつながったと思います」とギャラリーへの感謝を口にした。ホールインワンという大きな勲章を手にしても、目線はあくまで前を向く。「まずは1勝というのは変わりません。またイチから頑張りたいと思います」。次に狙うのは、もちろんツアー初優勝だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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