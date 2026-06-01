「もっと強いチームと戦ったら狙われる」日本の“弱点”をアイスランド指揮官が分析「入っていける隙があった」
アイスランド代表は５月31日、国立競技場で開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表と対戦した。
序盤から日本にボールを握られ、劣勢の展開が続いたアイスランドだったが、堅い守備でゴールを許さない。しかし87分、菅原由勢のクロスから小川航基にヘディングシュートを決められて先制点を献上。０−１で敗れた。
それでもアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は、「かなり良い試合ができたと思う。最初の15分間、日本がゲームを支配していた時に私たちは堅い守りができた。難しい相手に対して良いパフォーマンスができて満足している」とゲームを振り返る。
また、日本の弱点を次のように分析している。
「真ん中に五角形ができるシステムだと、２、３になったところでシステムを構築して、ビルドアップしていくのが難しいだろうというふうに感じていた。最初の15分間、自分たちが入っていける隙があった。しかし残念ながらこちらのチームの質が足りず、ファイナルサードまで行くことができなかった。日本がもっと強いチームと戦った場合、そこを狙われるのではないかと思う」
一方で「日本は非常に良いチームだ。ワールドカップで良い成績を残せると思う。ある意味パーフェクトで、オールラウンドで、すべてに長けているチーム」と森保ジャパンを称賛し、北中米ワールドカップでの戦いに期待を寄せた。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
序盤から日本にボールを握られ、劣勢の展開が続いたアイスランドだったが、堅い守備でゴールを許さない。しかし87分、菅原由勢のクロスから小川航基にヘディングシュートを決められて先制点を献上。０−１で敗れた。
それでもアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は、「かなり良い試合ができたと思う。最初の15分間、日本がゲームを支配していた時に私たちは堅い守りができた。難しい相手に対して良いパフォーマンスができて満足している」とゲームを振り返る。
また、日本の弱点を次のように分析している。
一方で「日本は非常に良いチームだ。ワールドカップで良い成績を残せると思う。ある意味パーフェクトで、オールラウンドで、すべてに長けているチーム」と森保ジャパンを称賛し、北中米ワールドカップでの戦いに期待を寄せた。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…