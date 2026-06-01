「素晴らしかった」久保建英が絶賛した日本代表戦士は？本職ではないボランチで躍動「やってくれるんじゃないかと思ったファンは増えたと思う」
［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。87分に途中出場のFW小川航基が劇的なヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を収めた。
試合後、２シャドーの右で先発した久保建英が絶賛したのが、本職ではないボランチで後半頭から途中出場した瀬古歩夢だ。
「素晴らしかったと思います。普段、瀬古選手のクラブの試合を見てる人は少ないと思いますけど、彼の今シーズンの出来ならあのぐらいのプレーは当たり前だと思ってるんで」
CBが本職の瀬古は今シーズン、フランス１部のル・アーブルへ移籍し、とりわけ前半戦はアンカーで躍動。シーズン終盤は本人が希望した最終ラインで奮闘し、クラブの年間MVPに輝く活躍を見せた。
アイスランド戦では、クラブと同様のハイパフォーマンスを披露。ピンチの芽を摘む守備と縦につけるパスでインパクトを残した。
「今日の試合を見て、瀬古はやってくれるんじゃないかと思ったファンの方は増えたと思います。刈り取れてサイズもあって。なおかつ前にパスもつけれますし、今日はすごく伸び伸びやってたかなと。本人もあれだけ空いてるんだからもっとつけた方がいいよって話もしてたぐらいなんで。いいオプション以上の存在なんじゃないかなと」
久保の言葉通り、これだけのパフォーマンスを発揮できれば、“ボランチ瀬古”は本大会でも使えるオプションになりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。87分に途中出場のFW小川航基が劇的なヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を収めた。
試合後、２シャドーの右で先発した久保建英が絶賛したのが、本職ではないボランチで後半頭から途中出場した瀬古歩夢だ。
「素晴らしかったと思います。普段、瀬古選手のクラブの試合を見てる人は少ないと思いますけど、彼の今シーズンの出来ならあのぐらいのプレーは当たり前だと思ってるんで」
アイスランド戦では、クラブと同様のハイパフォーマンスを披露。ピンチの芽を摘む守備と縦につけるパスでインパクトを残した。
「今日の試合を見て、瀬古はやってくれるんじゃないかと思ったファンの方は増えたと思います。刈り取れてサイズもあって。なおかつ前にパスもつけれますし、今日はすごく伸び伸びやってたかなと。本人もあれだけ空いてるんだからもっとつけた方がいいよって話もしてたぐらいなんで。いいオプション以上の存在なんじゃないかなと」
久保の言葉通り、これだけのパフォーマンスを発揮できれば、“ボランチ瀬古”は本大会でも使えるオプションになりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…