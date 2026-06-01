日本ハム３―０巨人（交流戦＝３１日）――日本ハムが零封勝ち。

三回に郡司の２点二塁打で先行し、七回に万波のソロで加点した。６回無失点の北山が４勝目。巨人は８回３失点の竹丸を打線が援護できず。

今季の巨人の完投一番乗りは、素直に喜べない形で果たされた。ドラフト１位の竹丸和幸（鷺宮製作所）が自己最長の８回３失点、１０奪三振の力投。しかし、打線の援護はなく４敗目を喫した。

「竹丸を見殺しにしてしまった。序盤はこちらの方がチャンスが多かったが、点が取れず、流れをつかめなかった」と橋上監督代行。二、三回と走者を２人ずつ出しながら、あと一本が出ない。もどかしい展開の中で、新人左腕がつかまった。

三回二死走者なしから、９番奈良間、水野に連打を浴びる。郡司は３球で追い込んだが、６球目のチェンジアップが甘くなり、「３ボールにしたくなかった。しっかり振れる高さに行ってしまった」。フェンス直撃の左越え２点二塁打で先制を許し、主導権を奪われた。

それでも、崩れることなく、一人で投げきった。無駄なボール球は少なく、三回と、万波にソロを浴びた七回以外は三者凡退。最後まで球威は衰えず、プロで初めてマウンドに上がった八回は、二死から郡司をこの日最速１５２キロの直球で見逃し三振に仕留めた。

勝利にはつながらなかったものの、連投中の投手も複数いたブルペン陣を休ませた貢献度は小さくない。杉内投手チーフコーチは「気持ちが強い。八回にも、もう疲れましたという態度を出さない。見ていて気持ちがいい」と賛辞を惜しまず、本人も「だいぶ力の配分に慣れてきた。今日ぐらいテンポ良くいければ、それなりにイニングを食える（消化できる）」と手応えも深めた様子。一つ殻を破り、階段を上がったのは間違いない。（井上敬雄）

巨人・橋上監督代行「序盤にあったチャンスで１点でも取れていると、試合展開もずいぶん変わったと思う。（北山は）万全ではない印象はあったけど、要所で仕留めきれなかった」