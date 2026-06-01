「税金でかなり引かれる」世帯年収1000万のリアルな本音　夫の毎日の楽しみは「市営のお風呂」

世帯年収1000万円と聞くと、それなりに余裕がありそうだが、実際はどうなのか。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（世帯年収1000万円／自営業）は夫が年収900万円で自身が100万円。現在のリアルな収支状況をこう明かす。

「親が住んでいた家ですが持ち家、食費は外食合わせて10万くらい。教育費は（子どもが）成人しているので無しです」

住宅ローンや教育費はなくても……

親から受け継いだ持ち家のため住宅ローンの負担はなく、教育費もかかっていないとなれば、一見するとそんなにカツカツではなさそうだ。

しかし女性は「年収はあっても税金でかなり引かれるので……」と、額面通りの豊かさを実感できないとも書いている。世帯年収1000万円前後の世帯は、税負担の重さを感じやすい層でもある。女性も「余裕は、あまり感じられません」と本音を漏らす。

そんな夫婦の日々の楽しみは、決してお金をかけるものではない。

「夫は定休日以外、毎日市営のお風呂に行ってます。夫婦共にこれといった趣味も今はありませんが、時々飼い犬を連れて車で出かけたりしています」

特に散財するわけでもなく、慎ましやかで穏やかな生活を送っているようだ。

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