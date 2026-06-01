斎藤佑樹氏から投球指導→「LOVE新庄！」

31日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-巨人戦のファーストピッチセレモニーに「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛さんが登場した。超独特なスカートを着用してのノーバウンド投球を披露。SNS上では驚きと称賛の声が殺到している。

登板前に「LOVEマシーン」を熱唱した牧野さんは、新庄剛志監督の顔が大量に描かれたスカートでマウンドに上がった。大きく左足を上げて投じた球は、コースは外れたものの山なりで捕手役に届いた。投球後は90度のお辞儀を見せた。グラウンドインタビューでは「佑ちゃん、見てる〜」と指導を受けた斎藤佑樹氏へ感謝を伝えた。

そして最後に「LOVE新庄！」と絶叫し、幼少期からの熱烈な推しへエールを送った。プライベートでも頻繁に球場へ足を運ぶほどのファンとして知られ、今年は応援団に混じって観戦する場面が中継映像で取り上げられた。同球場での始球式は3年連続3度目となり、すっかりお馴染みの顔としてファンから愛されている。

愛が詰まったド派手な衣装と礼儀正しい振る舞いに、SNS上のファンも大興奮だ。「なんちゅうスカートww」「新庄監督顔いっぱいスカート可愛い」「ファッションからして最高すぎる」「スカートのクセがすごい」「この衣装が似合うのは牧野真莉愛だからだわ」「ファイターズ愛あふれるユニホーム姿でマウンド……尊い」と盛り上がっている。

見事な投球や可愛らしい仕草に対しても賛辞が止まらない。「深々とお辞儀するところが礼儀正しくして可愛いくて好き」「まりあちゃん、ナイスピッチ」「かわいすぎないかい？」「やっぱりまりあちゃん華がある」「お顔が可愛いマンすぎる」とコメントが相次いだ。ガチ勢美女が貫いたスタイルが視線を釘付けにしていた。（Full-Count編集部）