小野署長（右）から感謝状を手渡されるラマさん＝５月２０日、瀬谷署

特殊詐欺の被害を防いだとして、神奈川県警瀬谷署はネパール国籍で、ローソン瀬谷三ツ境店（横浜市瀬谷区）店長のラマ・サウガトさん（３０）に感謝状を贈った。高額な電子マネーを購入しようとした高齢者に声をかけたという。

署によると、４月１９日午後、７０代の男性客が来店し、５万円分の電子マネーを購入したいとラマさんに依頼した。男性に理由を尋ねると、慌てた様子で「パソコン画面に警告が表示され、修理代として購入を指示された」と説明した。

ラマさんが「特殊詐欺かもしれません」と声をかけると、男性は徐々に落ち着きを取り戻し、最終的に自ら署に通報。翌日、再び店を訪れた男性はラマさんの顔を見るなり、「助かりました。本当にありがとう」と感謝の言葉を述べたという。

「安心できるお店」を目指すラマさんはマニュアルで定められた金額より低くても、電子マネーの購入理由を聞くようにしているという。５月２０日に小野智史署長から感謝状を受け取り、「当たり前のことをやっただけだが、自分の存在が誰かの役に立ってうれしい」と笑顔を見せた。