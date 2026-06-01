「オリックス７−５中日」（３１日、京セラドーム大阪）

オリきっての“イケメン右腕”山崎がチームの窮地を救った。

逆転に成功した２点リードの五回だ。先発の高島が２回途中４失点で早期ＫＯされ、ただでさえキツい中盤に登場。この展開ならイニングまたぎは当然…だが、なんと今季最長の３回を託され、堂々の１安打無失点に抑えてみせたのだ。

「チームが逆転してその後が大事と思っていた。３回？（ベンチの）雰囲気は察していたし、『もう１イニング行くぞ』…という感じだったので、それなりに準備はしていた」。この日は勝ちパターンの寺西の３連投と失点の目立つ吉田の起用が避けられ、半ばお鉢が回ってきた格好となった。今季の山崎は防御率は３点台ながら、故障者続出の投手陣でチーム最多の２１試合に登板。甘いマスクにタフさも加わった右腕は「（目標の）５０試合を目指してるからペース的に悪くない。疲れはありますが、試合に出て結果を出すことは大事」とむしろ、やりがいを感じている。

チームは山崎の奮闘で交流戦２カード連続の勝ち越し。今季京セラでは２０勝５敗の勝率８割と、まだまだばく進しそうだ。