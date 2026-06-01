「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

左翼席から響くチャンステーマが、ため息に変わる。阪神は２点を追う九回は２死満塁と攻めるも、代打・木浪が空振り三振。球団初となるロッテ戦の同一カード３連勝を逃したが、簡単には引き下がらなかった。藤川監督は「いい形であそこまで持って行くことができていたと思います」と各自の粘りを評価した。

悔やまれたのは同点の八回だ。３番手・モレッタが１死一塁から西川に四球。続く山口に右中間を破られ、２点を失ってＫＯされた。今季２敗目の右腕は「自分が失投してしまった」と唇をかんだ。指揮官は「また次、頑張ってもらおうと思っています」と次戦以降の奮起に期待した。

交流戦開幕からの２カードは２勝４敗。２日からは甲子園に戻って６連戦に挑む。「いい１週間にできるように、切り替えてやっていきたいですね」と藤川監督。惜敗を悲観することなく、チーム一丸で前進していく。

◆先発ＤＨ無安打… 今季交流戦での阪神先発指名打者は無安打。ここまで今季パ・リーグ球場での試合は今カードのロッテ３連戦で各試合の先発指名打者と成績は【１】２９日・福嶋＝２打数無安打【２】３０日・嶋村＝３打数無安打【３】３１日・ディベイニー＝３打数無安打。ちなみに昨季の先発指名打者は通算９試合で３７打数７安打４打点、打率・１８９。内訳はヘルナンデスが４試合で１６打数４安打２打点、豊田が３試合で１１打数２安打２打点、糸原が１試合で４打数１安打、森下が１試合で６打数無安打だった。