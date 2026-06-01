「西武０−６ＤｅＮＡ」（３１日、ベルーナドーム）

名刺代わりの投球だった。ソフトバンクからトレードで入団したＤｅＮＡ・尾形が、移籍後初のマウンドでそのベールを脱いだ。プロ初先発に臨み、５回２安打無失点、７奪三振で白星をゲット。自己最速タイの１５９キロも記録し、絶好調の西武打線を圧倒した。

「テンポ良く、しっかりストライクゾーンに攻めていくだけだと思いました」。唯一無二の直球。打者の手元で浮き上がるように伸びる「ホップ成分」の高さは６０センチ以上を計測する。最大の武器を携え、狙い通りの奪三振でねじ伏せた。

正捕手だった山本と１対２の電撃トレードで移籍。世間の衝撃度は大きく、重圧も少なからずあったという。「正直、記事を見たらそういうものも感じますし、しっかり受け入れて、自分のピッチングの糧にするって思っています」。腕を振ることだけに集中し、手薄な先発陣を救う活躍でベイ党の喝采をさらった。

そんなニューヒーローは、「帰ってウエート（トレーニング）するんで、もうちょっと球速くなりたいなと思いながら練習します」と殊勝にコメント。次回は中６日で古巣のソフトバンク戦（横浜）での先発が濃厚だ。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日生まれ、２７歳。宮城県出身。１８２センチ、９０キロ。右投げ左打ち。投手。学法石川から１７年度育成ドラフト１位でソフトバンク入団。２０年３月支配下登録。プロ初登板は２０年６月２３日・西武戦。２６年５月にトレードでＤｅＮＡ移籍。ソフトバンク時代の通算９０試合は全てリリーフ登板。