「楽天１−２ヤクルト」（３１日、楽天モバイル最強パーク宮城）

勝利の瞬間、充実の表情を浮かべて達成感に浸った。７回を５安打１失点で４日以来の２勝目を挙げた。７１６日ぶりの交流戦白星をつかんだヤクルト・奥川は「シーズンと一緒です」と冷静に淡々とした口調で語りつつ、「何とか粘って７回を投げきることができたので良かったと思います」と笑顔だった。

直球に球威があり、スライダーを効果的に使って相手を抑えた。四回に失点したが「全体的にあのイニング（四回）を除けば、しっかりコントロールできてた」。池山監督は「序盤からストレートの走りが非常に良かったので安心して見てられました」と高評価した。

思い出深い相手、楽天・黒川と１軍で初対決した。１９年夏の甲子園３回戦で星稜のエースとして智弁和歌山と対戦。延長タイブレークでサヨナラ勝ちする十四回まで３安打１失点２３奪三振の熱投を披露し、黒川を６打数無安打に抑えた。プロで対峙（たいじ）しても３打数無安打に封じ込めた。「やりづらいのは、やりづらいですね。ですけどいいバッターなので、抑えられて良かった」と納得顔だった。

チームを今季２度目の同一カード３連勝に導いた右腕は「こういう投球をしっかり続けていきたいと思います」と言葉に力を込めた。阪神が敗れたため単独首位に浮上。強力な先発陣も駆使して白星を積み重ねていく。