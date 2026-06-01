「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神は終盤に勝ち越しを許して３連勝を逃し、首位から陥落した。２−２の八回、３番手のモレッタが内野安打と四球で１死１、２塁とされると山口に高めに浮いたスライダーを右中間へと運ばれ痛恨の２失点。先発の才木は６回４安打２失点と粘投も、２−１の五回に和田に右前への同点適時打を許した。打線は１−１の五回に森下の右翼への犠飛で一時勝ち越したが、以降はロッテのリリーフ陣を打ち崩せなかった。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−モレッタは四球絡みで失点。

「内野安打の後ね。攻めていかなければいけないところで、引いてしまって四球。それから勝負どころで甘くなるというのは逆ですよね」

−才木は粘った。

「パ・リーグ（の打者）はストレートに積極的にアプローチを仕掛けてきますから、その辺りで緩急を使いながらやっていましたけどね」

−熊谷が守備で貢献。

「やっぱり一つずつのプレーに覚悟が決まってますからね。リリーフ投手もそうですが、守りの中で攻めるところに入っていく（ことが大事）。この交流戦はいろんなことが起きますが、そこをグッと我慢して、うまく戦いながら。交流戦が明けた時にさらに強いディフェンスに、全体として守りで攻められるようなところに持っていければ」