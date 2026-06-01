「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

チームトップタイの６勝目には届かなかったが、粘りに粘った１０１球だった。先発の阪神・才木は６回４安打２失点。試合後は反省の表情を浮かべたが、勝ち越しは許さない意地の投球を見せた。

「２点取ってもらって同点にされてるんで、うーん…今日はいろいろ反省するところはあるかなっていう感じですかね」

１点リードで迎えた五回２死一、二塁。フルカウントから和田に一、二塁間をしぶとく破られ、同点打を浴びた。それでも、六回無死一、二塁のピンチは無失点で踏ん張り、勝ち越しを許さず。最後はポランコを１５２キロの直球で右飛に仕留めた。

二回から三回にかけては４者連続三振を奪うなど、ストレートとフォークが威力を発揮。「ボール自体は悪くないので、しっかり状態を維持しながらいけたら」と、反省の中に確かな手応えも残った。

「もうちょっとこう攻めた方がよかったかなとかはある。そこは梅野さんと話しながらやっていけたら」。ゾゾでつかめなかった今季６勝目を、必ず次回登板で挙げてみせる。