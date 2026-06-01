「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

幕張でも止まらない。ついに自己最長記録が見えてきた。阪神・佐藤輝が１３試合連続安打で５月をフィニッシュ。チームは惜しくも敗れたが、攻守で輝き、千葉の虎党を喜ばせた。「良かったです」。負けたことへの悔しさもにじませながら、自身の１本には納得した。

同点の四回無死。１打席目は空振り三振だったが、ロングにやられっぱなしではなかった。追い込まれながら、直球をはじき返して一、二塁間を破る。「一日、一日しっかり準備ができているかなと思います」と好調の要因を自己分析した。

これで５月１６日の広島戦（甲子園）から安打が続いている。自己最長は１４試合連続で目前。「そこは全然気にしてないですけど、一日、一日大事に頑張ります」。月間打率は・３６３でヒットがなかったのは、わずか４試合だけ。月間ＭＶＰの有力候補だ。

守備でも魅せた。五回１死、ポランコの強烈な飛球を懸命に追いかけてジャンプ一番。無駄のない背走で球際の強さも感じさせた。５月２４日から右翼での起用が続くが、守備での貢献も計り知れない。左翼席からは「テル、テル」と名前がコールされた。

シーズンも５２試合が終わり、６月に突入する。２日からは西武、楽天と昨季は勝てなかった相手と甲子園で激突。佐藤輝自身も昨季は６月の打率が・２４７と少し落ちただけに、踏ん張りたいところ。どこまで連続安打が伸びるのか。今の状態なら、これまでの自己最長記録は通過点だろう。