「ファーム・交流戦、巨人２−０阪神」（３１日、ジャイアンツタウンスタジアム）

自身初の“伝統の一戦”。若虎は全力で腕を振った。先発した阪神・今朝丸は６回２失点と力投。「いいバッターがたくさんいたので、その中で多少抑えられたことは自信につながると思います」と振り返った。

序盤からストライク先行のテンポのいい投球。二回にはリチャード、甲斐と１軍経験のある選手から三振を奪った。「自分の思ってる通りに投げられた」と納得のいくボールはいっていた。だからこそ失点シーンが悔やまれる。

三回、２死から四球と盗塁でピンチを招くと、皆川に先制の適時打を許した。六回も２死から、リチャードに右中間へ痛恨のソロを被弾。「１軍にいったら、ああいう（長打力のある）バッターはたくさんいる。反省点が出た」と唇をかんだ。平田２軍監督も「もったいないな。いいピッチングをしてただけに、一発が悔やまれる。これからの勉強」と語った。

力投も実らず敗れたが、ここ最近は安定して試合を作っている右腕。「また次に向けて、修正していきたいです」。日々意識も向上。すぐに次戦を見据えていた。