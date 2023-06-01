ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【暴風警報】沖縄県・宮古島市に発表 01:09時点 【暴風警報】沖縄県・宮古島市に発表 01:09時点 【暴風警報】沖縄県・宮古島市に発表 01:09時点 2026年6月1日 1時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、1日午前1時09分に、暴風警報を宮古島市に発表しました。宮古島地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■宮古島市●暴風警報【発表】■多良間村●強風注意報 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 沖縄, 長野, 明大前, 慰霊祭, フローリング, 配線, リペア工事, 鎌倉, グループウェア