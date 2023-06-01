気象台は、1日午前1時09分に、暴風警報を宮古島市に発表しました。

宮古島地方では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】

■宮古島市

●暴風警報【発表】

■多良間村

●強風注意報

