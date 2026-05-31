ジャルカードは、海外旅行応援キャンペーンを5月1日から9月30日まで実施している。

参加登録の上、JAL国際線航空券の購入、海外ホテル予約、海外現地でのカード利用の3条件を満たした人に2,000マイルを付与する。対象はJAL・VisaカードとJALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカードの個人本会員と家族会員とする。

海外ホテルは割引クーポンを用意し、第1弾はアメリカ・フランス、タイ・韓国・台北・高雄のホテルを最大20％割り引く。予約期間は第1弾が5月1日から6月30日まで、第2弾が7月1日から9月30日までで、宿泊期間は第1弾が6月1日から7月31日まで、第2弾が7月1日から9月30日まで。

航空券はJAL公式サイト、ホテルはExpediaのキャンペーン特設サイトからクーポンコードを入力して事前決済する必要がある。海外現地での利用は対面決済に限るほか、ApplePayの利用は対象外。アメリカ・フランスは割引上限20,000円、タイ・韓国・台北・高雄は上限15,000円。マイルは12月末にマイル口座へ積算する予定。第2弾の詳細は後日掲載する。