2026年6月の運勢ランキング！「仕事＆金運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「仕事＆金運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
ピンチに追い込まれ、天才的なひらめき、神がかった打開策が浮かぶはず。ギリギリまで粘っていきましょう。また、本番に強いのも今月の強みです。実力以上のミッションも、開き直りのパワーで、なんとかしちゃうはず。
転職は、古巣に戻るのも視野に入れて。金運は、臨時収入がありそう。頑張りがボーナスに直結したり、クジで当てたりしそうです。懸賞、抽選も引きが強め。
買い物は、ユーズドに注目を。安くて状態のいい品物を掘り出せそう。
注目度が高まって、あなた中心で仕事が動いていく一方で、アンチやフレネミーが湧いてきそう。嫉妬ややっかみは、成功にはつきまとうもの。悪意や底意地の悪さもニッコリ笑顔で蹴散らして、やるべきことを完遂しましょう。
ある意味、それだけ、人に認められているということ。踏み台にしていかなきゃ、もったいない！
金運は、育成中。すぐには変わらないけれど、この先上昇していくはず。今は、上手に取り回して。
あなたの中に隠れていたセンスや適性が花開きそう。これまでやったことがなかった仕事、特に、食わず嫌いで自分には無理、向いていないと思っていたことにもチャレンジをしてみましょう。苦手意識があるからこそ、どう攻略すればいいのか知恵を絞り、それが、見事にツボにハマりそう。ダメでモトモトです。あなたなりにベストを尽くすと、新境地が開けます。
金運は、やりくり上手に。節約もバッチリできて、余裕が生まれます。貯蓄額を増やすのも手。
金運は、出費が増えそう。でも、多くは必要経費なのでは？ 未来の自分のための投資は惜しみなく！ ストレス解消のための浪費は、セーブしましょう。
将来を見据えたマネープランを実践できそう。目的を持った貯金もはかどるでしょう。欲しい物を買うため、旅行のためなど、心がワクワクするテーマでお金を集めて。
仕事は、共存共栄で。クリエイティブな作業もはかどりそう。
何事も落ち着いて進めたいおうし座さんにとっては、少しやりにくい流れかも。でも、日中は人に会い、商談を進め、午後に事務処理をするなど時間で分けるとペースをつかめます。
金運は投資を視野に。
自分の中で温めるよりも、人に話してブラッシュアップを。いい発展の仕方が見つかりそう。
金運は、サブスクやレンタルサービスに助けられそう。買うよりも借りるを心掛けてみて。
前から会ってみたかった人、話を聞きたかった人とご縁ができそう。すぐにビジネスにならなくても、よいコネクションとして育てていきましょう。
仕事は、パターンを崩した提案が喜ばれそう。
金運は、損して得を取れで。
先輩の顔を立てる、筋を通すなど、古いしきたり、不文律を守っていくといいみたい。目先の利益よりもずっと続く信頼を大事にしていきましょう。
金運は、社交費がかさみそう。安いメニューを選ぶなど細かく調整を。
ずっとやりたかったこと、なりたかった自分が実現していくチャンスが巡ってきているはず。
お金も、あなた自身のために使って。買い物は、希少価値のあるものに注目を。
1つのことを始めたら、キリのいいところまで終わらせることを心掛けていきましょう。また、人の力を借りて、同時進行で進めるのもよい考え。
金運は、もうけ話が入ってきそう。
あれもこれも自分で確かめたい気持ちはよく分かりますが、それで手が回らなくなっては本末転倒です。身近な人の力を借りて、上手に動かしていきましょう。
金運は、ぜいたくモード。一点豪華主義がオススメ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）チャンスメーカーになれそう。
ピンチに追い込まれ、天才的なひらめき、神がかった打開策が浮かぶはず。ギリギリまで粘っていきましょう。また、本番に強いのも今月の強みです。実力以上のミッションも、開き直りのパワーで、なんとかしちゃうはず。
買い物は、ユーズドに注目を。安くて状態のいい品物を掘り出せそう。
2位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）光と影が交差して、決断を迫られるでしょう。
注目度が高まって、あなた中心で仕事が動いていく一方で、アンチやフレネミーが湧いてきそう。嫉妬ややっかみは、成功にはつきまとうもの。悪意や底意地の悪さもニッコリ笑顔で蹴散らして、やるべきことを完遂しましょう。
ある意味、それだけ、人に認められているということ。踏み台にしていかなきゃ、もったいない！
金運は、育成中。すぐには変わらないけれど、この先上昇していくはず。今は、上手に取り回して。
3位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）才能開花のサイン。
あなたの中に隠れていたセンスや適性が花開きそう。これまでやったことがなかった仕事、特に、食わず嫌いで自分には無理、向いていないと思っていたことにもチャレンジをしてみましょう。苦手意識があるからこそ、どう攻略すればいいのか知恵を絞り、それが、見事にツボにハマりそう。ダメでモトモトです。あなたなりにベストを尽くすと、新境地が開けます。
金運は、やりくり上手に。節約もバッチリできて、余裕が生まれます。貯蓄額を増やすのも手。
4位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）正念場。今やれることを全力で取り組むことで、次のチャンスを引き寄せるでしょう。
金運は、出費が増えそう。でも、多くは必要経費なのでは？ 未来の自分のための投資は惜しみなく！ ストレス解消のための浪費は、セーブしましょう。
5位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）貯蓄モード。
将来を見据えたマネープランを実践できそう。目的を持った貯金もはかどるでしょう。欲しい物を買うため、旅行のためなど、心がワクワクするテーマでお金を集めて。
仕事は、共存共栄で。クリエイティブな作業もはかどりそう。
6位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）求められているのは、スピード感。
何事も落ち着いて進めたいおうし座さんにとっては、少しやりにくい流れかも。でも、日中は人に会い、商談を進め、午後に事務処理をするなど時間で分けるとペースをつかめます。
金運は投資を視野に。
7位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）アイデアやひらめきに恵まれますが、実用には、もう一歩。
自分の中で温めるよりも、人に話してブラッシュアップを。いい発展の仕方が見つかりそう。
金運は、サブスクやレンタルサービスに助けられそう。買うよりも借りるを心掛けてみて。
8位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）つながる1カ月です。
前から会ってみたかった人、話を聞きたかった人とご縁ができそう。すぐにビジネスにならなくても、よいコネクションとして育てていきましょう。
仕事は、パターンを崩した提案が喜ばれそう。
金運は、損して得を取れで。
9位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）形を大事にしましょう。
先輩の顔を立てる、筋を通すなど、古いしきたり、不文律を守っていくといいみたい。目先の利益よりもずっと続く信頼を大事にしていきましょう。
金運は、社交費がかさみそう。安いメニューを選ぶなど細かく調整を。
10位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）仕事はほどほど、プライベートや夢にエネルギーを向けたい時です。
ずっとやりたかったこと、なりたかった自分が実現していくチャンスが巡ってきているはず。
お金も、あなた自身のために使って。買い物は、希少価値のあるものに注目を。
11位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）やりたいことが多過ぎて、あちこち食い散らかしになる恐れが。
1つのことを始めたら、キリのいいところまで終わらせることを心掛けていきましょう。また、人の力を借りて、同時進行で進めるのもよい考え。
金運は、もうけ話が入ってきそう。
12位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）キャパオーバーが心配です。
あれもこれも自分で確かめたい気持ちはよく分かりますが、それで手が回らなくなっては本末転倒です。身近な人の力を借りて、上手に動かしていきましょう。
金運は、ぜいたくモード。一点豪華主義がオススメ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)