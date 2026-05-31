【大分県で泊まってよかった】「別府温泉 杉乃井ホテル」は五感を満たすエンタメと絶景の宿。大人から子どもまで夢中になる贅沢ステイ
愛知県在住・26歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、大分県の「別府温泉 杉乃井ホテル」です。
※以下の情報は2026年5月31日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼ホテルの中で思い出作り！ 充実のエンターテインメント施設
●回答者コメント
「館内にプールやショーなどの施設が充実していて、ホテルの中だけで一日中楽しめる点が魅力でした」
チェックインを済ませたら、まずは多彩なアミューズメントが集まる館内へと繰り出しましょう。敷地内には、スリル満点のアトラクションが目白押しなウォーターパラダイス「アクアビート」や、ボウリングなどが楽しめる「スギノイ ボウル＆パーク」など、退屈する隙のない空間が広がっています。さらにアクアガーデンでのプロジェクションマッピングなど、五感で楽しめるエンテインメントが満載です。世代を問わずホテルの中から一歩も出ずに、特別な一日を満喫することができます。
▼圧倒的な開放感に癒やされる！ 大展望露天風呂 棚湯
●回答者コメント
「杉乃井ホテルの棚湯は開放感が抜群で、別府の景色を見ながらゆっくり入れるのがとても良かったです」
たくさん遊んだあとは、自慢の温泉で疲れを癒やしましょう。5段からなる湯船を棚田状に広げた「大展望露天風呂 棚湯」からは、別府湾や街の夜景、晴れた日にははるか四国佐田岬までを見渡す圧倒的な眺望が広がります。新設されたお1人や少人数用の「升湯」や、音響演出に没入できる「音の湯」、アロマ水による「ロウリュウサウナ」などバリエーションも豊富です。時間ごとに美しく変化する別府の景色を借景に、至福の湯浴みを心ゆくまで堪能できます。
▼目の前で仕上がる極上グルメ！ 大満足のディナーバイキング
●回答者コメント
「バイキングの種類が豊富でどれも美味しく、つい食べ過ぎてしまうほど食事の満足度が高かったです」
一日の締めくくりには、旅の大きな楽しみである豪華なディナーバイキングが待っています。広々としたレストランに一歩足を踏み入れると、旬の食材を贅沢に使用した和洋中の彩り豊かな料理の数々がずらりと並び、選ぶ楽しさに胸が躍ります。シェフが目の前で調理してくれるライブキッチンでは、出来立ての熱々メニューを五感で堪能できるのが大きな魅力です。デザートメニューまで一切妥協のないクオリティの高さに、お腹も心も満たされる至高のグルメ体験となるでしょう。
所在地：大分県別府市観海寺1
交通手段：大分自動車道「別府」ICより観海寺方面へ約5分／JR「別府」駅よりタクシー・シャトルバスで約10分／大分空港よりタクシーで約45分
▼料金
大人1名：1万4500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)
※以下の情報は2026年5月31日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「別府温泉 杉乃井ホテル」は一日中遊び尽くせる極上の温泉リゾート愛知県在住・26歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、大分県の「別府温泉 杉乃井ホテル」でした。・宿泊した部屋：スタンダード洋室
●回答者コメント
「館内にプールやショーなどの施設が充実していて、ホテルの中だけで一日中楽しめる点が魅力でした」
チェックインを済ませたら、まずは多彩なアミューズメントが集まる館内へと繰り出しましょう。敷地内には、スリル満点のアトラクションが目白押しなウォーターパラダイス「アクアビート」や、ボウリングなどが楽しめる「スギノイ ボウル＆パーク」など、退屈する隙のない空間が広がっています。さらにアクアガーデンでのプロジェクションマッピングなど、五感で楽しめるエンテインメントが満載です。世代を問わずホテルの中から一歩も出ずに、特別な一日を満喫することができます。
▼圧倒的な開放感に癒やされる！ 大展望露天風呂 棚湯
●回答者コメント
「杉乃井ホテルの棚湯は開放感が抜群で、別府の景色を見ながらゆっくり入れるのがとても良かったです」
たくさん遊んだあとは、自慢の温泉で疲れを癒やしましょう。5段からなる湯船を棚田状に広げた「大展望露天風呂 棚湯」からは、別府湾や街の夜景、晴れた日にははるか四国佐田岬までを見渡す圧倒的な眺望が広がります。新設されたお1人や少人数用の「升湯」や、音響演出に没入できる「音の湯」、アロマ水による「ロウリュウサウナ」などバリエーションも豊富です。時間ごとに美しく変化する別府の景色を借景に、至福の湯浴みを心ゆくまで堪能できます。
▼目の前で仕上がる極上グルメ！ 大満足のディナーバイキング
●回答者コメント
「バイキングの種類が豊富でどれも美味しく、つい食べ過ぎてしまうほど食事の満足度が高かったです」
一日の締めくくりには、旅の大きな楽しみである豪華なディナーバイキングが待っています。広々としたレストランに一歩足を踏み入れると、旬の食材を贅沢に使用した和洋中の彩り豊かな料理の数々がずらりと並び、選ぶ楽しさに胸が躍ります。シェフが目の前で調理してくれるライブキッチンでは、出来立ての熱々メニューを五感で堪能できるのが大きな魅力です。デザートメニューまで一切妥協のないクオリティの高さに、お腹も心も満たされる至高のグルメ体験となるでしょう。
詳細情報▼アクセス
所在地：大分県別府市観海寺1
交通手段：大分自動車道「別府」ICより観海寺方面へ約5分／JR「別府」駅よりタクシー・シャトルバスで約10分／大分空港よりタクシーで約45分
▼料金
大人1名：1万4500円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース 旅行部
全国の人気ホテルから今泊まりたい宿を厳選してご紹介。日々更新される売れ筋ランキングや、見逃せないセール・キャンペーン情報など、お得に旅を楽しむための秘けつが満載です。さらに、ここでしか読めない独自コンテンツも充実。編集部員による宿泊レビューでは、公式Webサイトだけでは分からないリアルな様子を紹介します。
(文:All About ニュース 旅行部)