「もうくらくらする」“りくりゅうペア”、雑誌撮影でのペアルックショット！ 「一段と綺麗になったね」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手さんは5月31日、自身のInstagramを更新。木原龍一選手との雑誌撮影のオフショットを披露しました。
【写真】“りくりゅう”、ペアルックショット
三浦さんは「『家庭画報』7月号 6月1日発売です。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです！」と続けました。
この投稿にコメントでは「可愛い 癒されました」「すっごく可愛いです」「2人とも素敵です」「身体能力ごっつい高い、ファッションモデルって感じです」「この角度で見上げるりくちゃん、めっちゃ可愛い」「かわいすぎてもうくらくらする」「璃来ちゃん一段と綺麗になったね」「ペアで白いシャツ姿素敵です」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】“りくりゅう”、ペアルックショット
「ペアで白いシャツ姿素敵です」三浦さんは「@kateigaho 様、ブルガリ 様との撮影でした。この写真は休憩中の一コマです」とつづり、1枚の写真を投稿。雑誌撮影のオフショットで、木原龍一選手とお揃いの白いTシャツ姿で寄り添う姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「可愛い 癒されました」「すっごく可愛いです」「2人とも素敵です」「身体能力ごっつい高い、ファッションモデルって感じです」「この角度で見上げるりくちゃん、めっちゃ可愛い」「かわいすぎてもうくらくらする」「璃来ちゃん一段と綺麗になったね」「ペアで白いシャツ姿素敵です」などの声が寄せられています。
「ふたりが美しすぎて衝撃です」同日、雑誌『家庭画報』（世界文化社）の公式Instagramは、三浦璃来選手・木原龍一選手との共同投稿で雑誌のモデルショットを公開し、お揃いの白いTシャツとデニム姿で見つめ合う姿などを披露しています。いつもとは違う2人の姿にファンからは「美しいお二人」「美しすぎて息止まりそうでした」「りくりゅうをこんなスタイリングで見てみたかったんです！」「ふたりが美しすぎて衝撃です」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)