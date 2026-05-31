“世界一の朝食”を楽しめるホテルから、数寄屋造りの老舗ホテルまで！ 「兵庫県で泊まってよかったホテル」3選
All About ニュース編集部が調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」「城崎温泉 西村屋本館」「有馬グランドホテル」です。
・宿泊した部屋：スタンダードダブル
・予約時の料金：2万3280円
▼神戸に佇む、異国情緒あふれる赤い煉瓦の洋館
北野異人館街のほど近くに建つ、都市型オーベルジュ。伝統を感じさせる重厚な外観が、特別な旅の始まりを予感させます。神戸・北野の街並みに溶け込む赤い煉瓦造りの洋館は、美食を愛で、心豊かなひとときを過ごすために作られたオーベルジュです。館内は英国製のアンティーク家具や選び抜かれた調度品で彩られ、古き良き神戸の情緒とヨーロッパの洗練が同居するクラシカルな空間が広がります。
▼英国の伝統が息づく、唯一無二のプライベート空間
客室は全30室。部屋ごとに趣の異なるインテリアで整えられており、どの部屋も気品に満ちています。●編集部メンバーのコメント
「「ＴＨＥ神戸」なクラシカルホテル！ お部屋に入った瞬間、気分が上がります。お土産のレモンケーキもあり、おいしくいただきました」
一室一室趣の異なる客室には、イギリスから取り寄せたアンティーク家具が配されています。木のぬくもりと重厚なファブリックが調和した空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれる隠れ家のよう。窓から差し込む光とともに、ゆったりとした時間の流れを感じながら、オーベルジュならではの贅沢な滞在を楽しめます。
▼五感で味わうフレンチの真髄。オーベルジュで愉しむ美食の夜
「美食を愛でる」ことがコンセプトのこのホテルでは、ディナーも滞在のハイライトです。
メインダイニング「アッシュ」では、巨匠から継承した“水の料理（キュイジーヌ・アロー）”の精神を大切にした、繊細なフレンチを堪能できます。素材本来の旨みを引き出した一皿一皿は、まるでアートのような美しさ。特別な日のディナーを彩る、唯一無二の美食体験が待っています。
▼旅の疲れを解きほぐす、優雅なバスタイム
浴室もまた、非日常を演出する重要なエレメント。細部にまでこだわったデザインが、自分へのご褒美感を高めてくれます。バスルームは、ホテルの世界観に合わせたクラシカルなスタイルが特徴。一部の客室には憧れの猫足バスタブが備えられており、まるでお姫様になったような気分でバスタイムを堪能できます。お気に入りのバスアメニティとともに、日常を忘れて心ゆくまで癒やされる、自分だけの特別なリラックスタイムを過ごせます。
▼五感で味わうおいしさの感動。伝説の「世界一の朝食」を堪能
翌朝のメインイベントは、フランスの巨匠から受け継いだ伝説の朝食。色鮮やかな一皿一皿がテーブルを彩ります。●編集部メンバーのコメント
「「世界一の朝食」で有名なモーニングを食べるため今回このホテルを選びましたが、期待を裏切らない美味しさ！まるでヨーロッパ旅行のような幸せ気分を堪能できました」
総支配人・総料理長の山口浩氏が、師であるベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された特別な朝食です。素材の酵素を壊さず調理された「飲むサラダ」や、焼きたてのクロワッサン、芳醇なコンフィチュールなどが並ぶその豪華さは圧巻。食べるたびに驚きと幸せが広がる、まさに人生で一度は味わいたい究極のモーニングです。
▼数寄屋造りの意匠と、四季を愛でる日本庭園
一歩足を踏み入れれば、そこは時が止まったかのような静寂と気品に満ちた空間が広がっています。●回答者のコメント
「数寄屋造りの建物は非常に趣があり、手入れの行き届いた日本庭園を眺めながら過ごす時間は格別でした。静寂の中で季節の移ろいを感じることができ、日常の忙しさを完全に忘れてリラックスすることができました」
江戸安政年間に創業し、数寄屋造りの伝統を今に伝える「西村屋本館」。館内を彩る木材や意匠、速度や部屋ごとに異なる表情を見せる日本庭園は、まさに芸術品です。静寂の中で庭の緑や季節の移ろいを眺めているだけで、心が洗われるような特別な時間を過ごせます。
▼但馬の旬を愛でる夕食。心に響く「老舗のおもてなし」とともに
熟練の技で仕上げられた懐石料理を、スタッフの温かな接遇がさらに特別なものにしてくれます。
●回答者のコメント
「スタッフの方々の接客が非常に丁寧で、細やかな心遣いのおかげで心地よく過ごせました。食事の際の説明や館内の案内も分かりやすく、老舗旅館ならではの伝統的なおもてなしの心を感じることができ大変感動しました」
夕食は、松葉かにや但馬牛といった但馬の誇る厳選食材を主役にした懐石料理。料理を運ぶタイミングから、食材の魅力を伝える丁寧な解説まで、老舗ならではの洗練された所作が食事の時間を優雅に彩ります。伝統の味と真心あふれるサービスが融合し、五感すべてが満たされるひとときに。
▼肌に馴染む名湯。清潔感あふれる大浴場で至福のリフレッシュ
城崎の歴史ある湯を、開放感あふれる落ち着いた空間で堪能。●回答者のコメント
「温泉の質が非常に良く、肌がしっとりとするような心地よいお湯でした。大浴場も広々としていて清潔感があり、お湯に浸かりながらゆっくりと旅の疲れを癒やすことができたので、心身ともにリフレッシュできました」
「吉の湯」「福の湯」「尚の湯」と趣の異なる大浴場では、城崎の名湯をじっくりと楽しめます。清潔感にあふれた広々とした湯船に身を委ねれば、日常の疲れが溶け出していくよう。滑らかなお湯が肌を包み込み、湯上がり後のしっとりとした肌触りも楽しみの一つです。
▼お気に入りの浴衣を纏って。カランコロンと響く下駄で夜の温泉街へ
城崎温泉の醍醐味である「外湯巡り」も、西村屋本館ならさらに情緒豊かに楽しめます。
●回答者のコメント
「城崎温泉の街並みへ散策に出る際、旅館から貸し出される浴衣や下駄がとても素敵で、温泉街の雰囲気を存分に楽しめました」
旅館では、城崎の街歩きを彩る素敵な浴衣や下駄を貸し出しています。凛とした浴衣に身を包み、夜のガス灯が灯る温泉街へ。川沿いを下駄の音を響かせながら歩く時間は、まさに日本の旅の原風景。老舗旅館を拠点にするからこそ味わえる、格別の情緒がそこにあります。
▼5種類のサウナと無料サービスで整う「アクアテラス」
●回答者コメント
「アクアテラスというスパがあり、数種類のサウナを楽しむことができました。水分補給のためのジュースを無料でいただくことができたのもよかったです」
ホテルに到着してチェックインを済ませたら、まずは中学生以上だけが利用できるプレミアムなスパ施設「アクアテラス」へ足を運びましょう。岩塩ドライやナノミスト、ラドンミストなど、趣の異なる5種類のサウナで、旅の疲れを解きほぐしながら心身を深く整えることができます。喉を潤す無料のドリンクサービスも用意されており、夕食前のひとときを贅沢なリラックスタイムとして過ごせるのが大きな魅力です。
▼有馬随一の絶景を望む「展望大浴苑 雲海」と名湯「金泉」
●回答者コメント
「最上階の浴場が見晴らしがよく、気持ち良く入浴することができました。肌に良い感じがしました」
サウナでリフレッシュしたあとは、そのまま建物の最上階（9階）にある「展望大浴苑 雲海」へ向かうのがおすすめのコースです。高台に位置するこの宿ならではの圧倒的なパノラマビューを眺めながら、開放感あふれる湯浴みを楽しむことができます。有馬温泉の名湯「金泉」を贅沢に堪能すれば、お風呂上がりには肌がしっとりと潤うのを実感できるはずです。
▼神戸牛を堪能する極上の部屋食
●回答者コメント
「部屋で食事をとりましたが、一度に料理を出すのではなく、ほど良いタイミングで温かい料理が出してくれてよかったです。味も良く、特に神戸牛がおいしかったです」
温泉でさっぱりしたあとは、お待ちかねの夕食をお部屋でゆっくりといただきます。メインの神戸牛はまさに格別の味わいで、プライベートな空間で誰にも邪魔されずに極上のグルメ体験に浸ることができます。
▼清々しい景色とともに、上質な客室で迎える新しい一日
至福の夕食を終えたあとは、洗練された設えの客室で静かな夜を過ごし、翌朝は窓から差し込む柔らかな光とともに清々しく目覚めます。出発前のひととき、有馬の豊かな自然を望む客室で、淹れたての茶を楽しみながら旅の思い出を振り返る時間は代えがたい贅沢です。最後まで行き届いた上質な空間に包まれ、心からの安らぎを感じながら次の目的地へと出発できるでしょう。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース 旅行部)
「神戸北野ホテル」で五感を研ぎ澄ます美食の旅を編集部メンバー・Hが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」でした。
・宿泊した部屋：スタンダードダブル
・予約時の料金：2万3280円
北野異人館街のほど近くに建つ、都市型オーベルジュ。伝統を感じさせる重厚な外観が、特別な旅の始まりを予感させます。神戸・北野の街並みに溶け込む赤い煉瓦造りの洋館は、美食を愛で、心豊かなひとときを過ごすために作られたオーベルジュです。館内は英国製のアンティーク家具や選び抜かれた調度品で彩られ、古き良き神戸の情緒とヨーロッパの洗練が同居するクラシカルな空間が広がります。
▼英国の伝統が息づく、唯一無二のプライベート空間
客室は全30室。部屋ごとに趣の異なるインテリアで整えられており、どの部屋も気品に満ちています。●編集部メンバーのコメント
「「ＴＨＥ神戸」なクラシカルホテル！ お部屋に入った瞬間、気分が上がります。お土産のレモンケーキもあり、おいしくいただきました」
一室一室趣の異なる客室には、イギリスから取り寄せたアンティーク家具が配されています。木のぬくもりと重厚なファブリックが調和した空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれる隠れ家のよう。窓から差し込む光とともに、ゆったりとした時間の流れを感じながら、オーベルジュならではの贅沢な滞在を楽しめます。
▼五感で味わうフレンチの真髄。オーベルジュで愉しむ美食の夜
「美食を愛でる」ことがコンセプトのこのホテルでは、ディナーも滞在のハイライトです。
メインダイニング「アッシュ」では、巨匠から継承した“水の料理（キュイジーヌ・アロー）”の精神を大切にした、繊細なフレンチを堪能できます。素材本来の旨みを引き出した一皿一皿は、まるでアートのような美しさ。特別な日のディナーを彩る、唯一無二の美食体験が待っています。
▼旅の疲れを解きほぐす、優雅なバスタイム
浴室もまた、非日常を演出する重要なエレメント。細部にまでこだわったデザインが、自分へのご褒美感を高めてくれます。バスルームは、ホテルの世界観に合わせたクラシカルなスタイルが特徴。一部の客室には憧れの猫足バスタブが備えられており、まるでお姫様になったような気分でバスタイムを堪能できます。お気に入りのバスアメニティとともに、日常を忘れて心ゆくまで癒やされる、自分だけの特別なリラックスタイムを過ごせます。
▼五感で味わうおいしさの感動。伝説の「世界一の朝食」を堪能
翌朝のメインイベントは、フランスの巨匠から受け継いだ伝説の朝食。色鮮やかな一皿一皿がテーブルを彩ります。●編集部メンバーのコメント
「「世界一の朝食」で有名なモーニングを食べるため今回このホテルを選びましたが、期待を裏切らない美味しさ！まるでヨーロッパ旅行のような幸せ気分を堪能できました」
総支配人・総料理長の山口浩氏が、師であるベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された特別な朝食です。素材の酵素を壊さず調理された「飲むサラダ」や、焼きたてのクロワッサン、芳醇なコンフィチュールなどが並ぶその豪華さは圧巻。食べるたびに驚きと幸せが広がる、まさに人生で一度は味わいたい究極のモーニングです。
「城崎温泉 西村屋本館」は城崎の歴史と伝統が息づく特別な場所東京都在住・28歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「城崎温泉 西村屋本館」でした。
▼数寄屋造りの意匠と、四季を愛でる日本庭園
一歩足を踏み入れれば、そこは時が止まったかのような静寂と気品に満ちた空間が広がっています。●回答者のコメント
「数寄屋造りの建物は非常に趣があり、手入れの行き届いた日本庭園を眺めながら過ごす時間は格別でした。静寂の中で季節の移ろいを感じることができ、日常の忙しさを完全に忘れてリラックスすることができました」
江戸安政年間に創業し、数寄屋造りの伝統を今に伝える「西村屋本館」。館内を彩る木材や意匠、速度や部屋ごとに異なる表情を見せる日本庭園は、まさに芸術品です。静寂の中で庭の緑や季節の移ろいを眺めているだけで、心が洗われるような特別な時間を過ごせます。
▼但馬の旬を愛でる夕食。心に響く「老舗のおもてなし」とともに
熟練の技で仕上げられた懐石料理を、スタッフの温かな接遇がさらに特別なものにしてくれます。
●回答者のコメント
「スタッフの方々の接客が非常に丁寧で、細やかな心遣いのおかげで心地よく過ごせました。食事の際の説明や館内の案内も分かりやすく、老舗旅館ならではの伝統的なおもてなしの心を感じることができ大変感動しました」
夕食は、松葉かにや但馬牛といった但馬の誇る厳選食材を主役にした懐石料理。料理を運ぶタイミングから、食材の魅力を伝える丁寧な解説まで、老舗ならではの洗練された所作が食事の時間を優雅に彩ります。伝統の味と真心あふれるサービスが融合し、五感すべてが満たされるひとときに。
▼肌に馴染む名湯。清潔感あふれる大浴場で至福のリフレッシュ
城崎の歴史ある湯を、開放感あふれる落ち着いた空間で堪能。●回答者のコメント
「温泉の質が非常に良く、肌がしっとりとするような心地よいお湯でした。大浴場も広々としていて清潔感があり、お湯に浸かりながらゆっくりと旅の疲れを癒やすことができたので、心身ともにリフレッシュできました」
「吉の湯」「福の湯」「尚の湯」と趣の異なる大浴場では、城崎の名湯をじっくりと楽しめます。清潔感にあふれた広々とした湯船に身を委ねれば、日常の疲れが溶け出していくよう。滑らかなお湯が肌を包み込み、湯上がり後のしっとりとした肌触りも楽しみの一つです。
▼お気に入りの浴衣を纏って。カランコロンと響く下駄で夜の温泉街へ
城崎温泉の醍醐味である「外湯巡り」も、西村屋本館ならさらに情緒豊かに楽しめます。
●回答者のコメント
「城崎温泉の街並みへ散策に出る際、旅館から貸し出される浴衣や下駄がとても素敵で、温泉街の雰囲気を存分に楽しめました」
旅館では、城崎の街歩きを彩る素敵な浴衣や下駄を貸し出しています。凛とした浴衣に身を包み、夜のガス灯が灯る温泉街へ。川沿いを下駄の音を響かせながら歩く時間は、まさに日本の旅の原風景。老舗旅館を拠点にするからこそ味わえる、格別の情緒がそこにあります。
「有馬グランドホテル」は有馬の絶景と名湯、スパを楽しむ贅沢宿兵庫県在住・59歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「有馬グランドホテル」でした。・宿泊した部屋：中央館の和洋室
▼5種類のサウナと無料サービスで整う「アクアテラス」
●回答者コメント
「アクアテラスというスパがあり、数種類のサウナを楽しむことができました。水分補給のためのジュースを無料でいただくことができたのもよかったです」
ホテルに到着してチェックインを済ませたら、まずは中学生以上だけが利用できるプレミアムなスパ施設「アクアテラス」へ足を運びましょう。岩塩ドライやナノミスト、ラドンミストなど、趣の異なる5種類のサウナで、旅の疲れを解きほぐしながら心身を深く整えることができます。喉を潤す無料のドリンクサービスも用意されており、夕食前のひとときを贅沢なリラックスタイムとして過ごせるのが大きな魅力です。
▼有馬随一の絶景を望む「展望大浴苑 雲海」と名湯「金泉」
●回答者コメント
「最上階の浴場が見晴らしがよく、気持ち良く入浴することができました。肌に良い感じがしました」
サウナでリフレッシュしたあとは、そのまま建物の最上階（9階）にある「展望大浴苑 雲海」へ向かうのがおすすめのコースです。高台に位置するこの宿ならではの圧倒的なパノラマビューを眺めながら、開放感あふれる湯浴みを楽しむことができます。有馬温泉の名湯「金泉」を贅沢に堪能すれば、お風呂上がりには肌がしっとりと潤うのを実感できるはずです。
▼神戸牛を堪能する極上の部屋食
●回答者コメント
「部屋で食事をとりましたが、一度に料理を出すのではなく、ほど良いタイミングで温かい料理が出してくれてよかったです。味も良く、特に神戸牛がおいしかったです」
温泉でさっぱりしたあとは、お待ちかねの夕食をお部屋でゆっくりといただきます。メインの神戸牛はまさに格別の味わいで、プライベートな空間で誰にも邪魔されずに極上のグルメ体験に浸ることができます。
▼清々しい景色とともに、上質な客室で迎える新しい一日
至福の夕食を終えたあとは、洗練された設えの客室で静かな夜を過ごし、翌朝は窓から差し込む柔らかな光とともに清々しく目覚めます。出発前のひととき、有馬の豊かな自然を望む客室で、淹れたての茶を楽しみながら旅の思い出を振り返る時間は代えがたい贅沢です。最後まで行き届いた上質な空間に包まれ、心からの安らぎを感じながら次の目的地へと出発できるでしょう。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース 旅行部)