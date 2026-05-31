├吉田麻也が存在感放つ13分間のプレーで花道通って交代!! “時間制限”新ルールは例外運用、伊藤洋輝が即ピッチへ

├日本vsアイスランドで“本番仕様”3分間の飲水タイム、日テレはCM挿入…W杯ではFIFAがCM許可か

├壮行試合で新ルール“スローイン5秒制限”適用!! アイスランドの違反で日本ボールに

└森保J、“新ルール違反”アイスランドの隙を突く先制点!! 交代時に制限時間超過、相手が一時10人に

【キリンチャレンジ杯】(国立)日本 1-0(前半0-0)アイスランド<得点者>[日]小川航基(87分)<警告>[ア]クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン(33分)、ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(75分)主審:ダミアン・コス副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ