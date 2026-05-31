日本vsアイスランド 試合記録
【キリンチャレンジ杯】(国立)
日本 1-0(前半0-0)アイスランド
<得点者>
[日]小川航基(87分)
<警告>
[ア]クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン(33分)、ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(75分)
主審:ダミアン・コス
副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ
├小川航基が終盤決勝ゴール!! 吉田麻也の“花道”飾った森保J、堅守と高さに苦戦も6連勝でW杯へ
├吉田麻也が存在感放つ13分間のプレーで花道通って交代!! “時間制限”新ルールは例外運用、伊藤洋輝が即ピッチへ
├日本vsアイスランドで“本番仕様”3分間の飲水タイム、日テレはCM挿入…W杯ではFIFAがCM許可か
├壮行試合で新ルール“スローイン5秒制限”適用!! アイスランドの違反で日本ボールに
└森保J、“新ルール違反”アイスランドの隙を突く先制点!! 交代時に制限時間超過、相手が一時10人に
日本 1-0(前半0-0)アイスランド
<得点者>
[日]小川航基(87分)
<警告>
[ア]クリスティアン・ノクビ・ヒリンソン(33分)、ステファン・テイトゥル・ソルダルソン(75分)
主審:ダミアン・コス
副審:アルカディウシュ・カミル・ボイチック、アダム・カラセビチ
├小川航基が終盤決勝ゴール!! 吉田麻也の“花道”飾った森保J、堅守と高さに苦戦も6連勝でW杯へ
├吉田麻也が存在感放つ13分間のプレーで花道通って交代!! “時間制限”新ルールは例外運用、伊藤洋輝が即ピッチへ
├日本vsアイスランドで“本番仕様”3分間の飲水タイム、日テレはCM挿入…W杯ではFIFAがCM許可か
├壮行試合で新ルール“スローイン5秒制限”適用!! アイスランドの違反で日本ボールに
└森保J、“新ルール違反”アイスランドの隙を突く先制点!! 交代時に制限時間超過、相手が一時10人に