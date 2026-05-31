群馬県・伊勢崎オートレース場のナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は12Rで優勝戦（4100メートル＝8周）が行われ、高橋貢（54＝伊勢崎）が5連勝の完全Vを決めた。

G1制覇は21年以来5年ぶり。この大会は11年ぶり6度目の優勝となった。

スタート後にしっかりと伸びて1角を3番手で回った高橋貢。そのまま3角で先頭を奪い、追いすがる平田雅崇を並ばせることなく8周回を押し切った。平田は2着、3着は鈴木圭一郎だった。

高橋貢は「本当にうれしい。もうすぐ55歳（6月14日）。いい誕生祝いになる」と喜んだ。

青山周平、鈴木圭一郎だけでなく、さらに下の世代の成長が著しいオートレース界。地元・伊勢崎からも優勝戦に出走した浅倉樹良（26、6着）が存在感を見せ始めた。「若手もかなり練習して力をつけている。尻を叩かれている感じで（自分も）頑張らなきゃいけないかな。いい刺激をもらっています。これからも頑張っていきたい」

王者、ここにあり。地元・伊勢崎のファンからの拍手がいつまでも鳴りやまなかった。