◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と対戦した。

試合を通じて一進一退の攻防になる中、後半４０分についに均衡が破れた。ＤＦ菅原由勢のクロスがゴール前に上がると、ＦＷ小川航基がヘッド。左のポストに当たりながらゴールはネットの中に吸い込まれ、ついに先制点を手にした。チームはこの１点を守り切り１ー０で勝利した。

小川は１５戦で１１得点目。森保ジャパンの切り札としてアピールした。

◆小川 航基（おがわ・こうき）１９９７年８月８日、横浜市生まれ。２８歳。桐光学園高から２０１６年にＪ１磐田へ加入。１９年夏にＪ２水戸へ期限付き移籍、２２年から横浜ＦＣ入りし、同年２６得点でＪ２得点王と同ＭＶＰを獲得。２３年７月にオランダ１部のＮＥＣに期限付き移籍し、２４年７月に完全移籍。１９年１２月の東アジアＥ―１選手権・香港戦、ハットトリックで日本代表デビュー。代表通算１４試合１０得点。１８６センチ、７８キロ。右利き。