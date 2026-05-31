５月３１日の日本ダービー・Ｇ１をロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）に騎乗し、２冠を達成した松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝のジョッキーカメラが、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。

道中は馬群の外め中団を進み、直線では２着馬パントルナイーフとの激しい叩き合いに。頭差の接戦にゴール入線後は「分からない。どっち？ どっちだろう」「分からない。分からない」と困惑していた模様。他のジョッキーからロブチェン優勢が伝えられても「本当に？ 大丈夫だよね」「微妙やったけど」などとコメント。勝利を確信した後は「ロブ。勝った。お前、本当にすごいな」と愛馬をたたえた。その後、スタンドに戻るまではしばし沈黙。すすり泣くような音声が収録されている。

大歓声に包まれたスタンド前では、大観衆にヘルメットを取り頭を下げた松山。関係者の祝福に「泣くと思わなかった」「危なかったね。最後の一完歩で手前替えてアカンと思ったけど、よくやった。ほんま。ありがとう」「思ったよりポジションが取れなくて。アカンと思ったけど、信じてよかった。今日は差しになりましたけど、信じて良かった」と偽らざる本音を明かし「ダービーか…」とぽつり。デビュー１８年目で、悲願のダービージョッキーの称号を手にした喜びにあふれる映像となっている。