日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）でロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が勝ち、デビュー１８年目の松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が１１度目の挑戦でダービージョッキーとなった。中央競馬担当の内尾篤嗣デスクが、同騎手について取材してきたことなどを振り返った。

１５年以上前、早朝の栗東トレセン。土曜の取材で厩舎を回り、池添兼雄厩舎へ。レースの日なのに大仲（従業員の休憩所）には、所属の松山弘平騎手がいた。私を見て、当時２年目の若手だった松山騎手は「僕、きょう乗り馬がいないんですよ。騎乗馬が集まるように、宣伝してもらえませんか」と申し訳なさそうに言ってきたのを覚えている。当時はこんなに優しい少年が、過酷な世界で生きていけるのか心配で仕方なかった。

若手の頃、なかなか馬が集まらないときもあったが、心配は杞憂（きゆう）に終わった。すぐに売れっ子ジョッキーとなり、４年目の中日新聞杯（２０１２年）ではスマートギアで重賞初勝利。どれだけ勝利を積み重ねても丁寧な応対は変わらず、いつも取材後には「ありがとうございます」と頭を下げてお礼をしてきた姿が思い浮かぶ。

人にも馬にも真摯（しんし）な姿勢で向き合い、多くの関係者に愛されてきた。ドリームバレンチノでの重賞２勝を含むＪＲＡ４２勝を贈った加用正・元調教師が２４年春に定年引退を迎えた際には、送る会を企画して司会をした。加用さんは「あんなかわいい子はいない。ずっと応援している」と定年後もうれしそうに話していた。

昨夏に死去した「メイショウ」の松本好雄さんも、松山騎手にほれ込んだ一人だ。メイショウテッコンで２０１８年の菊花賞に挑戦する際のインタビューで、コンビを組む同騎手について「非常におとなしくて優しい子で、勝負師としてどうなのかなと思ったのですが、レースに行ったら、とてもいいファイトがありますね。好青年で、私の馬券対象の一人です。これから日本を背負っていく、期待の若手ジョッキーだと思います」。目をかけていた通り、騎手として大きく成長し、ついにダービージョッキーになった。

たまにしか栗東トレセンに行かない私だが、見かけたときには、いつも丁寧に「内尾さん、お久しぶりです」とあいさつをしてくれる松山騎手。やっぱり誠実で応援したくなる人柄のジョッキーが、大レースで輝く姿を見るのはうれしい。馬上で涙を流す姿を見て、私も感無量だった。本当に、おめでとうございます。これからも日本を背負って立つ騎手として、松山時代が長く続くことを願っています。（中央競馬担当・内尾 篤嗣）