畑芽育＆志田未来W主演ドラマ『エラー』今夜最終回…一触即発＆修羅場の予告【あらすじ】
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の最終回（第8話）が、きょう5月31日に放送される。
【動画】ついに終幕へ…ドラマ『エラー』最終回予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
最終回の予告動画では「一触即発の状態」「屋上での最後の会話」「痛ましい過去の記憶」など、見逃せないワードが飛び交っている。
■最終回（第8話）「抱きしめる」あらすじ
中田ユメ（畑芽育）は幼少期に、暴力を振るう父から母と弟を助けようとして、急病で倒れた瀕死の父を見殺しにしていた。ユメの母・千尋（栗山千明）は、そんな恐ろしい娘に育ててしまった責任から逃れるため、ユメの存在そのものを無視するように。誰が悪かったのか、何が間違っていたのか…と、今も苦しみ続ける千尋の姿に自分を重ねた大迫未央（志田未来）は、ユメを赦すと決意。だが、実際にユメと再会した未央は、衝動的にユメを階段から突き落とし、咄嗟に未央を掴んだユメと抱き合うようにして、自身も転落してしまう！
幸い二人とも重傷は免れるが、未央のユメに対する心証は以前よりも悪化。突き落とされたことは怒っていない、自分が未央を掴んだことは仕方がない、警察に被害届は出さない、全部自分が悪い…そうしたユメの言動のすべてが、未央の目にはもはや間違いから逃げているようにしか映らないのだ。「逃げている限り、本当の償いなんてできない」という未央の言葉に、心を抉られながらも過去の自分との対話を始めたユメは、父を死なせてしまったあの時以来、ある事実からずっと目を逸らしてきた自分に気づき…！
その後、大迫家で行われた美郷（榊原郁恵）の葬儀には、近藤家の宏（原田龍二）、紗枝（菊川怜）、さくら（北里琉）だけでなく、招かれざる千尋、佐久間健司（藤井流星）、そして遠藤孝彦（岡田義徳）までもが参列。それぞれの思惑が交錯し、修羅場と化した大迫家に、覚悟を決めて乗り込んだユメは、未央を渦中から引っ張り出すと、美郷が転落したビルの屋上へと連れて行き、最後の対話を始める…。
【動画】ついに終幕へ…ドラマ『エラー』最終回予告編
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
■最終回（第8話）「抱きしめる」あらすじ
中田ユメ（畑芽育）は幼少期に、暴力を振るう父から母と弟を助けようとして、急病で倒れた瀕死の父を見殺しにしていた。ユメの母・千尋（栗山千明）は、そんな恐ろしい娘に育ててしまった責任から逃れるため、ユメの存在そのものを無視するように。誰が悪かったのか、何が間違っていたのか…と、今も苦しみ続ける千尋の姿に自分を重ねた大迫未央（志田未来）は、ユメを赦すと決意。だが、実際にユメと再会した未央は、衝動的にユメを階段から突き落とし、咄嗟に未央を掴んだユメと抱き合うようにして、自身も転落してしまう！
幸い二人とも重傷は免れるが、未央のユメに対する心証は以前よりも悪化。突き落とされたことは怒っていない、自分が未央を掴んだことは仕方がない、警察に被害届は出さない、全部自分が悪い…そうしたユメの言動のすべてが、未央の目にはもはや間違いから逃げているようにしか映らないのだ。「逃げている限り、本当の償いなんてできない」という未央の言葉に、心を抉られながらも過去の自分との対話を始めたユメは、父を死なせてしまったあの時以来、ある事実からずっと目を逸らしてきた自分に気づき…！
その後、大迫家で行われた美郷（榊原郁恵）の葬儀には、近藤家の宏（原田龍二）、紗枝（菊川怜）、さくら（北里琉）だけでなく、招かれざる千尋、佐久間健司（藤井流星）、そして遠藤孝彦（岡田義徳）までもが参列。それぞれの思惑が交錯し、修羅場と化した大迫家に、覚悟を決めて乗り込んだユメは、未央を渦中から引っ張り出すと、美郷が転落したビルの屋上へと連れて行き、最後の対話を始める…。