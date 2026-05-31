綾瀬はるか、デコルテライン際立つオフショル黒ドレス姿に絶賛の声「透明感が凄い」「息を呑む美しさ」
【モデルプレス＝2026/05/31】女優の綾瀬はるかの公式Instagramが5月30日に更新された。舞台挨拶のオフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大河女優「首筋まで綺麗」大胆肩出しドレス姿
投稿では「映画『箱の中の羊』が公開いたしました。東京での初日舞台挨拶に続けて、本日は地元でもある広島、そして大阪で舞台挨拶を行いました」と記し、オフショットを複数枚公開。オフショルダーのブラックドレス姿を披露しており、美しいデコルテラインが際立っている。また「ぜひ皆さんの感想をお待ちしております」とファンへのメッセージがつづられている。
この投稿に、ファンからは「お美しい」「息を呑む美しさ」「デコルテ綺麗すぎます」「首筋まで綺麗」「透明感凄い」「ドレスがお似合いです」「思わずため息が出ます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆綾瀬はるか、美デコルテ際立つドレス姿公開
投稿では「映画『箱の中の羊』が公開いたしました。東京での初日舞台挨拶に続けて、本日は地元でもある広島、そして大阪で舞台挨拶を行いました」と記し、オフショットを複数枚公開。オフショルダーのブラックドレス姿を披露しており、美しいデコルテラインが際立っている。また「ぜひ皆さんの感想をお待ちしております」とファンへのメッセージがつづられている。
◆綾瀬はるかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お美しい」「息を呑む美しさ」「デコルテ綺麗すぎます」「首筋まで綺麗」「透明感凄い」「ドレスがお似合いです」「思わずため息が出ます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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