YouTuber・デカキン、日本ダービーで大当たり報告…その額に「えぐーーーー!!」「日本一競馬で勝ってる人なんじゃ??」

YouTuber・デカキン、日本ダービーで大当たり報告…その額に「えぐーーーー!!」「日本一競馬で勝ってる人なんじゃ??」