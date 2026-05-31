YouTuber・デカキン、日本ダービーで大当たり報告…その額に「えぐーーーー!!」「日本一競馬で勝ってる人なんじゃ??」
YouTuberのデカキンが、5月31日に自身のXを更新し、同日開催された中央競馬のGI「第93回東京優駿（日本ダービー）」で大当たりしたと報告した。
【写真】デカキン、日本ダービーで大当たり報告 歓喜の姿
競馬の祭典・日本ダービーは、東京競馬場・芝2400メートルで行われ、1番人気の17番ロブチェンが優勝。2着には13番パントルナイーフ、3着にはバステールが入った。
デカキンは「日本ダービーで、バステール本命で、なんと!!!1028万1600円大当たりしました!!!」と歓喜する姿を披露し、「バステールと川田騎手、本当にありがとうございました!!!今年の日本ダービーも本当に最高のレースで感動しました!!!」とつづった。
デカキンは、昨年末の有馬記念も当てており、「なんと3連複とワイドを両方当てて、デカキンが2165万円的中しました!!!!」と伝えていた。
ファンからは「えぐーーーー!!」「うぉぉぉ！すごいっす!!」「日本一競馬で勝ってる人なんじゃ??」「デカキンさん、そろそろ買い目前もって教えてくれませんか？」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】デカキン、日本ダービーで大当たり報告 歓喜の姿
競馬の祭典・日本ダービーは、東京競馬場・芝2400メートルで行われ、1番人気の17番ロブチェンが優勝。2着には13番パントルナイーフ、3着にはバステールが入った。
デカキンは「日本ダービーで、バステール本命で、なんと!!!1028万1600円大当たりしました!!!」と歓喜する姿を披露し、「バステールと川田騎手、本当にありがとうございました!!!今年の日本ダービーも本当に最高のレースで感動しました!!!」とつづった。
デカキンは、昨年末の有馬記念も当てており、「なんと3連複とワイドを両方当てて、デカキンが2165万円的中しました!!!!」と伝えていた。
ファンからは「えぐーーーー!!」「うぉぉぉ！すごいっす!!」「日本一競馬で勝ってる人なんじゃ??」「デカキンさん、そろそろ買い目前もって教えてくれませんか？」など、多数のコメントが寄せられている。