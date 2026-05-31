女優の桐谷美玲が5月29日、自身のInstagramを更新。モデルで女優の大政絢とともに、ファッションブランド「トリーバーチ」のポップアップストアを訪れた際のオフショットを公開し、その圧巻のスタイルに称賛の声があつまっている。

「桐谷さんが訪れたのは、東京・銀座三越で開催中のポップアップイベントです。投稿には《Tory Burch のPOPUP「SPLASH」に絢と行ってきたよ「SPLASH」の名の通り、夏に使いたいアイテムが盛りだくさん》とコメントを添え、大政さんとの2ショットや店内での様子を複数枚アップしていました。

桐谷さんは夏らしい爽やかな印象のコーディネートでしたが、身体のラインを美しく見せるシルエットが特徴的で、特にウエストからヒップにかけて描かれる流麗な“マーメイドライン”がきわだっていました」（芸能ジャーナリスト）

投稿が公開されると、ファンの視線はトリーバーチのアイテム以上に、桐谷の変わらぬスタイルへ集中。コメント欄には、そのプロポーションに驚く声が相次いだ。

《ノンノから変わってない》

《やっぱり美玲しゃんは素敵やな》

《細ええ、可愛ええ》

桐谷といえば、今年7月に俳優の三浦翔平との結婚8周年を迎える。一児の母として子育てと仕事を両立しながらも、デビュー当時から変わらぬプロポーションを維持し続けていることで知られる。ファッション誌編集者は以下のように指摘する。

「桐谷さんは『non-no』時代から“奇跡の小顔”“8頭身美女”として人気をあつめてきましたが、驚くのは結婚・出産を経た今もスタイルがまったく変わっていないことです。今回もウエストからヒップにかけてのラインが際立つ服を見事に着こなしていましたね。

近年は女優業に加え、情報番組やバラエティ番組への出演も増え、落ち着いた大人の魅力にも注目が集まっています。SNSで女性ファンからの支持が根強いのも、“無理に若づくりをしない自然体の美しさ”に加え、ライフステージが変化してもなお第一線で輝き続ける姿に、多くの女性が勇気づけられているからでしょう」（前出・同）

デビューから20年近くが経った今もなお、トップモデルとしての存在感をあらためて印象づけたようだ。