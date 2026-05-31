『孤独のグルメ』『ハコヅメ』『アンメット』など出演俳優、膵臓癌ステージ4と公表 保田泰志が自身のSNSで現状報告・心境
俳優の保田泰志（51）が5月31日、自身のXを通じ、膵臓癌のステージ4と診断され、治療中であると明らかにした。
【画像】保田泰志、膵臓癌ステージ4を公表 現状・心境つづる
保田は「ご報告です」とし、「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました。手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と伝えた。現在は再発防止のため、抗がん剤治療を再開しているという。
「膵臓癌のステージ4は、5年生存率が1桁となかなか厳しい状況ではありますが、気持ちは負けずにこれからも日々を大切に重ねて、必ず乗り越えて克服します」と明記。
そして「いつも支えてくださる皆様に心から感謝しております。俳優業も一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
保田は、1975年3月17日生まれ、東京都出身。映画『エッシャー通りの赤いポスト』『ヒッチハイク』『MIRRORLIAR FILMS』、ドラマ『孤独のグルメ』『ハコヅメ』『アンメット』などに出演している。
【画像】保田泰志、膵臓癌ステージ4を公表 現状・心境つづる
保田は「ご報告です」とし、「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました。手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と伝えた。現在は再発防止のため、抗がん剤治療を再開しているという。
そして「いつも支えてくださる皆様に心から感謝しております。俳優業も一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
保田は、1975年3月17日生まれ、東京都出身。映画『エッシャー通りの赤いポスト』『ヒッチハイク』『MIRRORLIAR FILMS』、ドラマ『孤独のグルメ』『ハコヅメ』『アンメット』などに出演している。