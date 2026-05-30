◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

日本ハムは３０日、終盤の追い上げも及ばず巨人戦（エスコン）に敗れ、２連敗。借金２となり、そろって白星を挙げた上位勢との差が広がった。「６番・三塁」でスタメン出場の郡司裕也捕手（２８）は、８回に巨人のセットアッパー・大勢から左越え４号ソロ。出場した直近３試合は無安打が続くなど、波に乗れない状態が続いているが、会心の交流戦初安打を上昇のきっかけにしていく。

初球の真っすぐに、郡司は力強くバットを振り切った。３点を追う８回、１死走者なし。巨人・大勢の初球、１５３キロを捉えた。１９日以来の一発は、交流戦初安打となる左越え４号ソロ。「追い込まれる前に打たないといけないなと思ったので、思い切って打てました」とうなずいた。

兆しは感じていた。２回には巨人先発・西舘の変化球を捉える左飛。６回は真っすぐを逆方向に打ち返したが、右飛となった。いずれも鋭い打球だっただけに「僕の中ではいい傾向。状態がいいときでもアウトになるときはああいうのが増える」と前向きに語った。

成長も感じる一発だった。中日時代、大勢とは１打席だけ対戦があった。詰まった二ゴロに抑えられ「全く打てる気がしなかった。当時の立ち位置もありましたし、技術的なものも。一生無理だろうなと思ってた投手だったんで、今日は打ててよかった。この数年でいろいろ変わったなと思います」とかみ締めた。

チームは連敗で借金２。ＣＳ圏の３位までは、今季最大の３ゲーム差となった。新庄監督は「郡司くんもいい打球が出始めた」と開幕４番を託した背番号３の復調に、期待を込めた。シーズンの行方を大きく左右する交流戦。取り戻した本来の姿で、一つでも多くの白星をつかみ取っていく。（山口 泰史）