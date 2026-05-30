ドラマ「スクール☆ウォーズ 泣き虫先生の７年戦争」のモデルにもなった京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日、８３歳で亡くなった。訃報（ふほう）を受け、３０日には同作出演者らから追悼コメントが相次いだ。

８０年代にラグビーブームを巻き起こした同作（ＴＢＳ系で８４〜８５年放送）は、主演の山下真司が山口さんをモデルにした熱血高校教師・滝沢賢治を演じ、部員役を松村雄基、宮田恭男らが演じた。

山下は、所属事務所を通じて「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事はありませんでした」と感謝と追悼の意を示した。

大木大助役を演じた松村も、所属事務所を通じてコメントを発表。「山口監督、大変にお疲れ様でした。監督が命懸けで伝えてくださった、“信は力なり”というメッセージを、ドラマを通して受け取ることが出来て、本当に幸せでした。監督のお想（おも）いを僕なりに受け継ぎ、ご恩返しの想いを込めて、伝えていきたいと思います」と悼んだ。

同作の主題歌「ヒーロー ＨＯＬＤＩＮＧ ＯＵＴ ＦＯＲ Ａ ＨＥＲＯ」を担当した、歌手・麻倉未稀はＸを更新。山口さん夫妻と親交があったことを明かし「山口先生の訃報（ふほう）のニュースに、なんとも言えない悲しみにおります。優しくて熱く人間的に素晴らしく、奥様とのいかたがすてきで密かに学んでおりました。ご冥福（めいふく）をお祈りいたします」と故人をしのんだ。

元日本代表フランカーの山口さんは弱小校だった同高を率いて、１９８０年度の全国高校大会で初優勝。暴力、喫煙など荒れた生徒を体当たりの指導で更生させ、涙ながらに選手と一喜一憂する姿が感動を呼び、８４年には「スクール☆ウォーズ」としてテレビドラマ化され、社会現象となった。また、元日本代表の大八木淳史氏や故・平尾誠二氏ら多くの人材を育成した。