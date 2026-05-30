歯学博士が8領域を無料で対応！ 医誠会国際総合病院「無料歯科相談会」

記事ポイント 2026年6月24日（水）、i-Mall内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで無料の歯の健康相談会が開催されます担当は医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長の森口 大輔 医師で、虫歯・歯周病・矯正・インプラントなど幅広い相談に対応します予約不要・参加無料で、先着順のマウスケア用品の無料配布も実施されます 2026年6月24日（水）、i-Mall内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで無料の歯の健康相談会が開催されます担当は医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長の森口 大輔 医師で、虫歯・歯周病・矯正・インプラントなど幅広い相談に対応します予約不要・参加無料で、先着順のマウスケア用品の無料配布も実施されます

歯の悩みを専門家に直接相談できる無料イベントが、大阪の医療複合施設「i-Mall」で開かれます。

医誠会国際総合病院の歯科・矯正歯科 医長が対応する相談会で、予約なしで参加できます。

医誠会国際総合病院「無料歯科相談会」





開催日：2026年6月24日（水）10：00〜18：00会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ISEIKAI lounge さくらテラス 2Fサロン参加費：無料（予約不要）担当医：医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長 森口 大輔 医師主催：医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科

医療法人医誠会は2026年6月24日（水）、医療複合施設「i-Mall」内のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンで、無料歯科相談会を開催します。

虫歯・歯周病・歯並び（矯正治療）・審美歯科・ホワイトニング・インプラント・入れ歯・口臭と、日常で気になりやすい幅広いテーマを一度に相談できる機会です。

相談会は10：00から18：00まで受け付けており、当日は先着順でマウスケア用品の無料配布も実施されます。

数に限りがあるため、早めの来場が勧められています。

担当医のプロフィールと相談できる内容

相談会を担当するのは、医誠会国際総合病院 歯科・矯正歯科 医長の森口 大輔 医師です。

歯学博士の学位を持ち、日本補綴歯科学会 専門医および日本顎関節学会 認定医の資格を有しており、大阪大学 招聘教員も務めています。

補綴（入れ歯・ブリッジ等）から顎関節まで、専門性の幅が広い医師が直接対応します。

相談対象は、虫歯・歯周病・歯並び（矯正治療）・審美歯科・ホワイトニング・インプラント・入れ歯・口臭の8領域です。

「どの診療科を受診すればよいかわからない」「気になる症状があるが受診を迷っている」といったケースにも、専門的な立場から説明が受けられます。

開催背景と口腔ケアの位置づけ

食事や会話を支える歯の状態は、日常生活の質だけでなく全身の健康にも関係しています。

健康寿命との関連から口腔ケアへの関心が高まる中、定期的なチェックと早期対応の重要性が注目されています。

本相談会は、i-Mallにおける健康啓発活動の一環として、地域の人が歯科医師へ直接話を聞ける機会として設けられています。

医誠会国際総合病院は46診療科・総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されています。

救急搬送件数は厚生労働省資料による日本一の実績を持ち、「断らない救急」を掲げて地域の高度急性期医療を担っています。

6月24日（水）の1日限定で開かれる今回の相談会は、予約不要・参加無料で専門医に直接質問できる機会です。

歯学博士・日本補綴歯科学会 専門医の資格を持つ森口 大輔 医師が、虫歯からインプラントまで8領域の相談に対応します。

先着順のマウスケア用品配布もあるため、口腔ケアを見直したい方にとって利用しやすいイベントです。

医誠会国際総合病院「無料歯科相談会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 相談会に参加するには事前の申し込みが必要ですか？

A. 予約不要で参加できます。

当日、開催時間内に会場のISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンへ直接来場する形です。

Q. 当日配布されるマウスケア用品はどのように受け取れますか？

A. 会場での配布は先着順で、数に限りがあります。

配布の詳細は医誠会国際総合病院の公式サイトに掲載されています。

Q. 相談会の会場はどこにありますか？

A. i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）内のISEIKAI lounge さくらテラス 2階サロンで開催されます。

最寄りの交通アクセスは医誠会国際総合病院の公式サイトから案内されています。

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