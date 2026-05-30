階段に並んでお座りをする3匹の猫の前で、ヨーヨーを回してみると…？完璧にシンクロしてみせる姿が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で71.2万再生を突破し、「下にいるワンコがほぼ無反応で笑いましたw」「猫の動体視力凄いな…！」といった声があがりました。

【動画：猫3匹の前で『ヨーヨー』を披露してみたら…見事な反応と『温度差ありすぎる犬』】

3匹の猫ちゃん

TikTokアカウント「@shoudaifujii」に投稿されたのは、ヨーヨーを前にした猫ちゃんたちの、息ぴったりなリアクションをとらえた動画です。

投稿主さんは、ペット写真を専門に撮影するカメラマン。ある日、撮影のために訪れたお宅で、階段にちょこんと並んで座るサビ猫ちゃん・キジトラちゃん・茶トラちゃんの3匹を見つけたのだとか。

ヨーヨーを回してみたら…？

そこでなぜか投稿主さんは、猫たちの目の前でヨーヨーを回してみたのだそう。すると3匹はそろって、ヨーヨーの動きに合わせて頭をぐるぐると動かし始めたといいます。その動きはまるで打ち合わせしたかのように、見事なシンクロっぷりだったのだとか。

投稿主さんがヨーヨーをキャッチするその瞬間まで、3匹は首を動かしながら夢中で追いかけていたといいます。もう一度回してみても、やはり寸分の狂いもなくシンクロして、頭をぐるぐると動かしていたといいます。

ところが、投稿主さんがヨーヨーをキャッチして、軽く手を動かしてみたところ、3匹はあたりをキョロキョロと見回し、見失ったヨーヨーを一生懸命探し始めたのだとか。

わんちゃんとの温度差！

その後も、再びヨーヨーを回したり、横方向へ飛ばしてみたりするたびに、猫ちゃんたちは前のめりになって追いかけていたといいます。そんな3匹の真下にある、階段下のベッドではわんちゃんが我関せずとくつろいでいたそうで、その猫ちゃんたちとは対照的な姿に思わず笑ってしまいます。

投稿主さんの技はハイパーヨーヨーのアラウンドザワールドという動きらしく、すっかり釘付けになってしまった猫ちゃんたちの姿に、動画の視聴者からは「ここまで模範的な反応されるとは思わんかったwwwwww」「猫たち動きが一緒すぎてわらいましたw」「またそれに下のお犬様が全く反応してないあたりお犬様すぎておもしろいですw」「オモロすぎてずっとやっちゃいますね笑」といったコメントがよせられました。

和歌山県のペット写真撮影カメラマンの投稿主さんが運営するTikTokアカウント「@shoudaifujii」では、たくさんのワンちゃんたちの、生き生きとした表情をおさめた写真が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@shoudaifujii」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。