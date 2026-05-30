ニックスで就任1年目のマイク・ブラウンHCが指揮官として19年ぶりにファイナルの大舞台へ

ニューヨーク・ニックスは、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンスを12勝2敗で制し、「NBAファイナル2026」進出を決めた。

しかも、このチームはアトランタ・ホークスとのファーストラウンド第4戦から無傷の11連勝をマーク。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとのカンファレンス・セミファイナル、クリーブランド・キャバリアーズとのカンファレンス・ファイナルをいずれも4戦全勝のスウィープで制している。

『ESPN Insights』によると、ニックスが昨年までの55年間でプレーオフの7戦シリーズをスウィープ突破したのは、1999年のカンファレンス・セミファイナル（対ホークス）のみ。それが、今年だけで2つのスウィープを決めた。

そのニックスで指揮を執るのは、就任1年目のマイク・ブラウンHC（ヘッドコーチ）。アシスタントコーチとして、2003年にサンアントニオ・スパーズ、2017、2018、2022年にはゴールデンステイト・ウォリアーズの優勝に貢献してきた。

そんなブラウンHCにとって、指揮官としてファイナルの大舞台に立つのは2度目のこと。キャブス時代の2007年に、レブロン・ジェームズ（現ロサンゼルス・レイカーズ）を中心とした布陣で頂上決戦に立っており、今回19年ぶりにファイナルへ返り咲くこととなった。

同メディアは、指揮官として19年ぶりにファイナルへ進出するのは歴代最長。そして、プレーオフ11連勝でも就任1年目の指揮官では歴代最長記録と報じている。

ニックスは今年の頂上決戦で、1973年を最後に遠ざかっていたリーグ制覇を目指す。シリーズ初戦は6月4日（現地時間3日）で、相手はウェスタン・カンファレンス・ファイナルで激突しているオクラホマシティ・サンダーとスパーズの勝者となる。

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