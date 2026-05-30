健康なのに「貸せない」と言われる60代女性…施設にはまだ早い彼女たちが辿り着いた「多文化・多世代」のシェアハウスのリアル

「元気で自立した生活を送っているのに、高齢の単身者というだけで住まいを借りられない」という女性たちが今、増えている。介護施設に入るには早すぎるが、一人暮らしの孤独や万一への不安は拭いきれない。こうした「住まいの空白地帯」にある彼女たちの受け皿として、今、ゆるやかな繋がりの中で共に暮らすシェアハウスという選択肢が注目を集めている。

【画像】60代の女性がたどり着いたシェアハウス

大学教授である葛西リサ氏の書籍『単身高齢者のリアル――老後ひとりの住宅問題』より一部を抜粋・再構成し、高齢者のシェアハウスのリアルを追う。

60代以上シングル女性のためのシェアハウス

東京都西東京市に、60歳以上の単身女性を対象としたシニアライフ田無がある。



ハウスを運営する株式会社イチイは、一般賃貸事業のほかに、住宅市場から排除されがちな高齢者や外国人に特化したサービスを全国に先駆けて展開したことでも有名である。



このハウスを開設した同社代表の荻野政男氏は「中高齢期になると賃貸住宅は借りにくくなり、かといって施設入所も適さない層がいる。自由な環境でゆるやかに集住し生活できる場をつくりたかった」と語る。



相談ニーズの分析から、ターゲットは高齢単身女性に設定した。



現在のアクティブシニア層は、婚姻時の年齢が妻の方が低い傾向にあること、女性の平均寿命が長いことなどから、夫を看取ったのち、単身での生活に不安を覚え、住まいの相談に訪れるケースが多いのだという。



地下1階、地上3階建ての自社物件を改修した建物に、2025年9月現在60～70代の4人の女性がともに暮らす。家賃は4万8000円、水道光熱費と管理費込みで7万円弱と、シニア向けにしては低価格に設定されている。



入居条件は60歳以上の単身女性であること、家賃が払えること、エレベーター未設置のため自力で階段の上り下りができることの3つである。



保証人は不要だが、万一に備えて身元引受人は必要とする。要介護状態での入居はできないが、入居後に要介護となった場合は可能な限り対応するというのが同社の方針である。

「階段の上り下りができる間はずっといてください」

ある60代の入居者は、コロナ禍に収入が減ったことで転居の必要に迫られた。



家賃の安い住宅に住み替えようと地元の不動産会社に問い合わせをしたが、「その年齢では仲介できる物件がない」と断られた。その後も、複数の不動産会社に足を運んだが、対応はどこも同じだった。



いよいよ切羽詰まり、単身者向けのシェアハウスならと期待を込めたが、「50歳前半までしか受け入れていない」とにべも無かった。



不動産会社からは、サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）や住宅型の有料老人ホームを勧められたが、いずれも高額すぎて手が出なかった。



なによりまだ介護が不要で、「施設」という言葉にも抵抗を感じた自分の力で住宅に住み続けるにはどうしたらいいのか。郊外や地方へいけば家賃は安く、入居できる物件もあるかもしれないが、知らない土地で暮らしていけるか不安だった。



「自分で言うのもなんだけど、最近までちゃんと働いていて、足腰もしっかりして健康体なのに、なんで借りられないのか。なんで私が、という思いしかなかった」と、しばし現実が受け入れられなかった。



いよいよこのままでは行き場がないと思ったとき、ネット上で「自立した生活ができる60歳以上の女性対象」というフレーズを偶然目にし、すぐさま入居の申し込みを行った。

面談時、担当者からの「階段の上り下りができる間はずっといてください。年齢制限はありません」という言葉が入居の決め手となった。



シェアハウスでの暮らしについては、「やっぱり家に帰ったときに電気がついているっていうのはいいですよね。ただいまとか、おかえりとか。一人だと言わないじゃないですか。それに一人暮らしだと、鍵一つ失くしても大事ですから」と満足そうに話した。



食事の準備は各自で行い、共有スペースの掃除やごみ捨て、花の水やりなど、日々のルーティンは、当番制で平等に分担する。管理会社によれば、入居者同士のつかず離れずの関係が楽で、ゆるやかな集住が孤立を解消してくれると入居者からの評価は高い。

外国人と暮らすという選択

2021年、大阪市住吉区に高齢単身女性と外国人がともに暮らすシェアハウス、コモンフルールがオープンした。



老朽化した築60年の木造2階建てのいわゆる「文化住宅」を改修したそのハウスは、1階に高齢単身女性の居室が3室と共有のリビング、風呂とトイレが2か所、2階に外国人女性向けの部屋が6室、リビングとシャワーブース、トイレがそれぞれ2か所設置されている。



株式会社コモンパークス代表の松尾重信氏は、この事業に着手した経緯について「物件の利活用について検討する際、更地にして駐車場にするとか、新しく建て替えるとか検討したんですが、今あるものを活かして、市場で住宅が借りにくい人を入れてあげられないかなと思ったのが始まりでした」と語った。

緩やかに助け合えるシェアハウスであれば、高齢の入居者に何かがあっても対応しやすく、リスクヘッジができると考えたのだ。



家賃は、高齢女性が4万8000～4万9000円、共益費1万3000円、外国人女性が3万3000～3万5000円、共益費1万3000円、このほか敷金として賃料の1か月分が求められる。



共益費には、インターネット、水道光熱費やそれ以外に共用部で使うトイレットペーパーや洗剤などの消耗品費が含まれている。



住宅のデザインやシェアハウスの運営については、地元の建築系の大学を訪ね、研究者や専門家との議論を重ねた。



その流れの中で、国土交通省の住まい環境整備モデル事業の補助金に応募、2019年に採択された。近年、資材が急騰しており、補助金がなければ、低家賃住宅の実現は難しかったという。



当初は介護職に就く外国人女性の入居を想定していたが、今は留学生や、一時滞在者など、資格を問うことはしていない。国籍は、インドネシア、ベトナム、韓国、台湾、中国、メキシコ、フィンランド、ミャンマーと幅広く、一度本国へ帰国した後、住み心地の良さからか、またハウスに戻りたいとメッセージをもらうこともある。

些細な問題はあれど、居心地はいい

20代のベトナム人女性に話を聞いた。



8年前に来日し、日本語学校を経て日本の大学を卒業、現在、ベトナム語を教えたり、通訳の仕事をしたりしながら、大学院への進学を目指している。大学卒業を機に来阪し、住宅を探したが、外国籍ということもあり、よい物件が見つからなかった。



市内にある外国人向けのシェアハウスも見学に行ったが、古く、不衛生で低質なものが多く、入居を決めあぐねていたところ、コモンフルールの情報にたどり着いた。



入居した当時は在宅時間が長く、入居者同士で語らうこともあったが、今は受験勉強やバイトなどで家を空けることが増え、週に1、2回入居者と顔を合わせる程度だという。



電話で話す声がうるさいなど些細な問題はあるが、概ね住み心地がよく、「一人で住むよりシェアハウスの方が良かった」と満足そうに笑っていた。

一方、高齢女性については、60代のアクティブシニアがほとんどで、離婚や配偶者との死別、子どもの独立などを機に入居を決めるケースが多い。



70代以上の女性のニーズもあるが、後期高齢者になると、サ高住や施設など別の選択肢があることや、情報へのアクセスが難しいなどの理由からか、問い合わせは多くない。

「お別れするのにハグして涙」

一方で、この1、2年は、60代以下からの相談も増えたという。仕事の都合や、立ち退きなどに伴い転居が必要になるも、一般の賃貸住宅から年齢を理由に貸し渋られ、困り果てて相談に訪れるケースもあるという。



ハウスに暮らす60代の女性は、子どもの独立を機に、住まいを縮小することを決めた。



何度も不動産会社に足を運んだが、単身者に紹介される物件の多くがワンルームマンションで、閉塞感があって「しんどいな」と二の足を踏んでいた。そんな折、ホームページでコモンフルールの情報を目にしてすぐに相談した。



満室のため数か月待機し、2024年の春に晴れて入居が決まった。入居の決め手は、住環境がよいこと、利便性が高いことだと言う。駅まで徒歩10分、大型スーパーや商店街も歩いてすぐのところにある。



外国人女性と高齢女性の交流も見られる。基本的には、生活時間の異なる高齢者と外国人のフロアを区別し使用するルールとなっている。とはいえ、外国人女性が出ていくときに、高齢女性が「いってらっしゃい」と声をかけたり、帰宅時に、しばし1階のフロアで歓談したりということはよくあるそうだ。



高齢女性が食事のお裾分けをすれば、外国人居住者がお返しに一時帰国した際のお土産を持ってくる。



年末には、高齢女性のフロアでパーティーを開催した。相互にとても楽しい思い出として記憶されていた。外国人女性は短期滞在も多く、その分別れも多い。



「先日はお別れするのにハグして涙してね」「でもまた帰ってくるってラインがあって待ち遠しい」と、入居者同士の関係は良好のようである。



いつまで住みたいかというこちらの質問に高齢女性は、「できるだけ長く。シェアハウスだと若い外国の人と触れ合えて刺激があって元気になれるから」と回答してくれた。

単身高齢者のリアル ――老後ひとりの住宅問題

葛西 リサ

2026/4/9

1,012円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4480077394

こんなに難しい「最期の居場所」

老後ひとりになって初めて気づく、あまりにも冷酷な現実



貯蓄があっても賃貸に入居できない？ 持ち家でも安泰とは言えない？ 8日以上発見されない「孤立死」は年間２万件超。老後ひとりの「最期の居場所」をみつけるのは、こんなにも難しい。一人でも孤立せず生活を続けるためには、どうすればよいのか。不動産業界や民間団体によるさまざまな取り組みを紹介するとともに、日本の市場化された住宅システムの問題点を徹底検証。ライフコースや家族のかたちが多様化し、孤独死予備軍が急増する今、単身高齢者の住まいを保障する社会の仕組みを考える。



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【目次】

はじめに



第一章 孤独死の現場から



第二章 どこで最期を迎えるか――高齢者の住宅問題



第三章 単身化する日本――住宅難民予備軍の実態



第四章 不動産会社による居住支援――「隙間のケア」をどうするか



第五章 家で安心して最期を迎えるために必要なこと



おわりに



参考文献

あとがき

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