13歳で地元・山口を離れ、HKT48のメンバーとして、福岡でアイドル活動を始めた村重杏奈さん。当時は「弱みを見せられない」「かわいく振る舞えない」という葛藤を抱えていました。SNSで「不人気」と書かれ、実家に逃げ帰るほど追い詰められた村重さんを、再び福岡へ向かわせた家族の言葉とは。

【写真】「全員美形すぎる」村重さんと3人のきょうだい、ママと祖母の集合ショット ほか（6枚目/全13枚）

後輩のバックダンサーになる屈辱に…

── 13歳から23歳までの10年間、HKT48として活動していらっしゃいました。特に最初のころは、アイドルらしい振る舞いができず、葛藤した時期があったそうですね。

村重さん：性格的に「かわいいより、おもしろいほうがいい！」というタイプだったので、いわゆるアイドルらしいかわいらしさを出すのが苦手で。ファンの方に「応援してね」とかわいくお願いしたり、あえて弱いところを見せたりするのが得意じゃなかったんです。周りの子ができているのに自分だけうまく立ち回れないことに落ち込み、「私ってアイドルに向いてないのかもしれない…」と思うことがありました。

でも、当時から「叩かれても強気でいよう」と思っていたし、明るく振る舞っていました。実は父が私の名前でエゴサしているんですよ（笑）。だから、SNSで「村重、不人気だなぁ」と書かれているのも、きっと目にしているだろうなと思って。それに対して私が弱気な発言をしたら、アンチの方からさらに揶揄されて、両親にどんどん心配をかけてしまうかもしれない。それなら「村重、人気ないくせに強気（笑）って書かれるほうが、まだいいな」と、若いながらに考えていました。

幼いころの村重さん。堂々と演技する姿にアイドルの素質を感じる

── それは何歳くらいのころだったのですか？

村重さん：15～18歳ごろですね。両親のことを気にかけている反面、若気の至りというか、反抗期も重なって素直にはなれなくて。父や母が心配して電話でアドバイスをくれるのですが、「ステージにも立っていない人たちに、なんでそんなことを言われなきゃいけないの？」と、生意気なことばかり…。ケンカが絶えませんでした。

── 人気が出ず、周囲の優しさも素直に受け取れないなかで、追い打ちをかけるような出来事があったそうですね。

村重さん：そうですね…。当時のいちばんつらかった出来事が、後輩に当たる3期生のバックダンサーを務めたことです。私は1期生なんですが、後輩のバックダンサーをやるって、48グループのなかでも前例がなくて。結構レアな体験だったと思います（苦笑）。後輩はキラキラした衣装を着ているのに、私は真っ黒な服を着て、後輩の後ろで黙って踊らなければいけない。「もう落ちるところまで落ちたな」と、しみじみと感じたことを、今でも覚えています。

その経験があまりにショックで。これ以上「頑張る」ことを選べないと、アイドルを辞めるつもりで、実家に帰りました。

泣きながら実家に帰った娘に両親が放った非情なひと言

── 挫折して戻ってきた娘に対し、ご両親はどんな反応でしたか？

村重さん：泣きながら実家に帰って「もう辞めたい」と両親に告げました。そうしたら「もう帰る場所はないと思いなさい」と、両親からまさかの言葉が返ってきて。もし夢半ばで諦めて卒業をするとしても、「村重が卒業するのが悲しい」と言ってくれるファンをひとりでも増やしてこいと、檄を飛ばされたんです。

今から思えば、13歳の娘が「私アイドルになる！」と宣言して山口の片田舎を飛び出し、福岡で暮らしながらアイドルを目指すなんて、親にとっては心配でしかなかったと思います。特に母は私が福岡に行くことに猛反対していて。でも、結局は私を信じて行かせてくれたんですよね。それもあって、両親としては「この子にはどうしても福岡で充実した日々を過ごしてほしい」という気落ちが強かったんだと思います。

そうは言っても、福岡でのアイドル活動に元々反対していた母だけは、「山口に帰りたい」と私が泣きつけばきっと味方になってくれるはず…。正直、そんな思惑もありました。ところが、頼みの綱の母にまで「自分で決めたからには頑張りなさい」と言われてしまって。まさかの展開に頭が真っ白になり、呆然としました。極めつけに「今日は泊まってもいいけど、明日の始発で帰りなさい」とはっきり言われて。何を言ってもムダって感じでしたね。翌朝になっても両親の決意が翻ることはなく、信じられないような気持ちで福岡にとぼとぼ帰りました。

── きっとご両親も苦しかったと思います。今振り返ると、そのご両親の言葉は愛情だったと感じますか？

村重さん：そう思えたのは4～5年経ってからですね。親に追い返されて1年くらいは、あの言葉が親の愛情から出たものとは到底思えず、親を恨むような気持ちが強かったです。完全にヘソを曲げてしまい、開き直ってふてぶてしく生きていた感じでした。まだ18歳くらいで子どもだったので、気持ちを切り替える方法もわからず、「親に拒否された」とずっと引きずっていたんです。

「ダサいけど後輩に媚びる」がきっかけで

── やさぐれていた時期を経て、転機が訪れます。きっかけは何だったんでしょうか？

アイドル活動が軌道にのってきたころの村重さん

村重さん：20歳を過ぎたころ、ずっと悩みを聞いてくれていた小学校からの地元の友達に「人気ないし、いい加減アイドル辞めたい」とグチを言ったことがあったんです。そのときに、「本当にそれでいいの？やりきったって言えるの？」と言われたのが心に響いて。今の自分に何ができるのかなって考えるようになり、少しずつ冷静に、自分の立ち位置が客観視できるようになりました。

いろいろ考えるうちに、ダサいかもしれないけど「先輩という立場を利用して後輩に媚びてみる」というアイデアが浮かびました。ファンには相手にされないけれど、後輩はさすがに先輩をむげにもできないだろう、後輩の人気にあやかってそこから突破口を開こう、って考えて。

試しに、人気メンバーの後輩のズボラなところや変なクセをライブのMCで暴露してみたんです。何度か試したら、ファンの方が「どうした村重、おもしろいじゃないか」って反応してくれるようになって。

それがきっかけでライブやイベントでコーナーをもらえるようになり、後輩や事務所の方々から私の「かわいいより、おもしろいほうがいい！」という本来のキャラが認めてもらえるようになった気がします。半ばヤケクソでしたが、自分なりに少し大人になったというか、アイドルとして自分に足りない部分は素直に認め、逆に自分にしかできないことを客観的に見極めてキャラ立ちに繋げられたからこそ切り開けた道だったのかなと思います。

父が語った「18歳の娘を追い返した理由」

── その後、「卒業を惜しまれる人になれた」と感じたタイミングがあったのでしょうか？

村重さん：ある日、今まで私のことをあまりよく言っていなかったファンの方が、「村重がこんなに変わると思っていなかった」「今や卒業したらいちばん困る人物になってしまった」とSNSに投稿しているのを見かけて。

そのときに、「そうか、これが惜しまれる人ということなのか」と合点がいきました。そのあと、18歳で追い返されて以来初めて実家に帰り、父に「そろそろ卒業を考えている」と伝えたのを覚えています。

── そんな境地に至るまで、努力されたんですね。追い返された当時の話をご両親とすることはありますか？

村重さん：あります。父に話を聞くと、あのとき私に強く言ったのは、「途中で逃げ出す人間になってほしくなかったから」だったと。自分で「行く」と決めて福岡まで行ったのに、うまくいかないから辞める。それを許してしまったら、この先どんな仕事に就いても、そういう人間になってしまうぞ、と。その言葉は本当にそうだなと思いますし、大人になってから、めっちゃ感謝しています。

── 現在のご家族との関係はいかがですか？

村重さん：もともと、すごく家族仲がいいんですよ。ギクシャクしていた時期もありましたが、両親は基本的に私のことが大好きなので（笑）。両親が東京に来たときは、すでに上京している妹と両親と過ごすことが多いですね。みんなで飲みに行ったり、家でパーティをしたり。

── 今の明るい村重さんの姿の裏には、ご家族の厳しさと愛情があったんですね。

村重さん：そうですね。厳しかったですけど、そこにはちゃんと愛があったんだなと思います。

あのとき実家に受け入れられていたら、今の自分はいなかったかもしれません。逃げたいくらい苦しかった時期もありましたけど、その経験があったからこそ、今こうして活動できているんだと思います。

取材・文：松崎愛香 写真：村重杏奈