【開催中】Amazonスマイルセールは6/2まで！半額以下商品まとめ＆おすすめキャンペーン情報も
【画像】53％OFF⁉ Amazonスマイルセール対象商品を見る
日々の家事やお仕事に追われて、ゆっくりお買い物に行く時間がない……という方も多いですよね。そんな忙しいみなさんに朗報です。5月27日から、お買い得満載のAmazonスマイルセールがスタート！
洗剤などの日用品から、食品・飲料、お疲れ肌を癒やすコスメ、Amazonデバイスや家電まで、幅広いアイテムがセール対象に。さらに今回は、ポイントアップキャンペーンも同時開催されるので、まとめ買いするなら今が狙い目です！
▶Amazonスマイルセール
開催期間：2026年5月27日（水）9:00〜6月2日（火）23:59
今回のスマイルセールは、7日間にわたって開催されます。一週間近くあるので、平日の夜や週末のちょっとしたスキマ時間に、じっくりお買い物を楽しむことができますね。
■【まずチェック】半額以下の大幅値下げ商品一覧
数あるセール対象商品の中でも、とくにお得な半額以下アイテムを厳選しました！ぜひお買い物の参考にしてくださいね。
▶伊藤園 おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 [機能性表示食品]
●参考価格：￥4,200→￥1,980（53％OFF）
持ち運びにちょうどいいサイズで、デスクワークやお出かけにぴったりな緑茶です。ラベル剥がしのひと手間がいらないので、ゴミ出しの負担を減らせるのが嬉しいポイント。
▶松屋 松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】
●参考価格：￥13,680→￥6,780（50％OFF）
松屋のあの味をお家で気軽に楽しめる、バラエティセット。冷凍庫にあるだけで安心感が違うので、セールのときのまとめ買いがオススメ！献立に頭を悩ませたくない日や、バタバタと忙しいときでも、レンジで温めるだけで満足度の高い食事が完成しますよ。
▶BOTANIST シャンプー トリートメント ヘアオイル 3点セット
●参考価格：￥5,280→￥2,640（50％OFF）
濃厚なうるおいで満たしてくれるオイルインのアイテム。ヘアオイルもセットになっているので、贅沢なヘアケアを叶えてくれます。
▶蚊に効く 虫コナーズプレミアム ベランダ用
●参考価格：￥1,518→￥725（52％OFF）
ベランダに吊るしておくだけで、気になる虫の侵入を防いでくれる頼もしいアイテム。約1年間も効果が持続するため、何度も交換する手間もかからず、これからの季節に安心！
▶スケッチャーズ スリップインズ 洗濯機洗い可能ウォーキングシューズ
●参考価格：￥12,650→￥6,115（52％OFF）
立ったままスッと履けるデザインで、一度履くと手放せなくなるアイテムです。荷物で両手が塞がっているときでも、サッと履けて便利！
▶スケッチャーズ スリップインズ 洗濯機洗い可スニーカー
●参考価格：￥9,350→￥4,701（50％OFF）
立ったまま靴が履ける便利さと、デイリー使いしやすいカジュアルさを兼ね備えた優秀シューズ。足元にしっかりフィットして疲れにくいので、毎日の通勤やお買い物、お散歩など万能に使える一足です。
▶ORiental TRaffic キッズ スニーカー
●参考価格：￥4,981→￥2,200（56％OFF）
自分で脱ぎ履きしやすい、マジックテープ仕様が嬉しいキッズスニーカーです。元気に動き回る子どもの足元をやさしくサポートするデザインで、お出かけも楽しくなります。
▶Amazon Fire HD 8 キッズプロ
●参考価格：￥20,980→￥10,490（50％OFF）
数千点の子ども向けコンテンツが1年間使い放題になる、遊びも学びもこれ一台で網羅できるキッズ向けタブレット。頑丈な保護カバー付きで万が一の時も安心なうえ、暗証番号を入力すれば大人用タブレットとしても使えます！
▶SALONIA 脱毛器フラッシュクリスタルシルクエピ
●参考価格：￥76,800→￥38,390（50％OFF）
サロンに通う時間がなかなか取れない方でも、自宅のスキマ時間を使って本格的なムダ毛ケアができる光美容器です。冷却機能が搭載されているため肌への刺激を抑えやすく、すべすべなお肌を自分のペースで目指せます。
■Amazonスマイルセールの目玉商品をジャンル別にチェック
今回のAmazonスマイルセールで絶対にチェックしておきたい、注目商品をご紹介します！毎日の家事をラクにしてくれるお助け家電から、ストックしておきたい日用品まで、お得なアイテムが目白押しですよ。
■買い出しの手間をカット！日々の食卓をラクにする【食品・飲料】
▶アサヒ飲料 十六茶麦茶 2L×9本
●参考価格：￥1,999→￥1,680（16％OFF）
すっきりゴクゴク飲める、体に優しい麦茶です。カフェインゼロなので、時間を気にせず飲めるのも嬉しいポイント。これからの季節にストックしておきたいアイテムです。
▶カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本
●参考価格：￥4,180→￥3,429（18％OFF）
すっきりとしたのどごしで飲みやすく、毎日の健康維持に役立つ機能性表示食品のトマトジュースです。たっぷり15本セットでお得に登場！
▶明治 チョコレート効果カカオ72% 大容量ボックス 1kg
●参考価格：￥6,210→￥4,658（25％OFF）
健康を意識する大人のおやつにぴったり！ハイカカオチョコレートが贅沢に1kgも詰まった大容量ボックスです。個包装になっているので、毎食後のちょっとした楽しみにしたり、仕事中のリフレッシュに少しずつ配ったりするのにも重宝します。
■消耗品こそおうちへ直送！ストック切れを防ぐ【日用品】
▶アリエール ジェルボール 【大容量】
●参考価格：￥3,926→￥3,199（19％OFF）
計量の手間がなく、洗濯機にポンと1粒投げ込むだけでお洗濯をスタートできる大人気アイテム。生乾き臭を徹底的に防いでくれる部屋干し仕様なので、お天気が不安定な時期や夜洗濯のときにも◎。
▶NONIO プラス ホワイトニング [医薬部外品] 2個+フロス付き
●参考価格：￥878→￥799 （9％OFF）
まとめ買いにぴったりな2本セットがセール価格でお得に！気になる口臭をクリアにしながら、ツルツルで輝く白い歯へ導くハミガキセット。Amazonでは過去1ヶ月2万本購入されている人気アイテムです。
▶アイリスプラザ パルプ材 ティッシュペーパー 3個セット
●参考価格：￥1,950→￥1,200 （38％OFF）
スリムなフィルム包装でゴミ捨ても簡単、たっぷり使えるソフトパックティッシュです。消耗が早くて買い出しがかさばる日用品こそ、お得な機会にストックしておくのがおすすめ。
■慌ただしい毎日でもキレイを諦めない！自分を癒やす【コスメ】
▶VTCOSMETICS シカ デイリースージングマスク
●参考価格：￥2,420→￥1,936 （20％OFF）
乾燥して敏感になったお疲れ肌をやさしく整えてくれる、大人気のシートマスク。さっぱりとした使用感なのに、みずみずしいうるおいを角質層までしっかり届けてくれるので、暑い日のケアにも◎。
▶なめらか本舗 薬用クレンジング洗顔
●参考価格：￥880→￥627（29％OFF）
ニキビや肌荒れを防ぎ、透明感のある肌へと導いてくれる薬用洗顔料。メイクを落とし、しっとりとした洗い上がりで、「つっぱらない」「優しい使い心地でリピート中」など好評です！
■おうち時間がもっと充実！【Amazonデバイス】
▶Amazon Fire TV Stick HD
●参考価格：￥6,980→￥4,880（30％OFF）
Wi-Fi環境と、HDMI端子付きのテレビで、動画配信サービスを手軽に楽しめるアイテムです。「設置がカンタン」「ストレスなく楽しめる」など好評で、Amazon「家電＆カメラ」の売れ筋ランキング1位！
▶Amazon Kindle Paperwhite (16GB)
●参考価格：￥27,980→￥24,980（11％OFF）
読書に特化した目に優しいディスプレイの電子書籍リーダーです。長持ちするバッテリーと、お風呂でも読める防水機能付き。おやすみ前のリラックスタイムや、外出先でも読書に没頭できちゃいます。
■セール価格でそろえたい！【家電】
▶Dyson コードレス スティック ハンディクリーナー サイクロン
●参考価格：￥38,000→￥29,800（22％OFF）
ダイソンならではの強力なパワーはそのままに、日本の住環境に合わせてより小さく軽くなったコードレス掃除機。お部屋のちょっとした汚れが気になったときにサッとお掃除ができちゃいます。
▶シャープ ドライヤー プラズマクラスター
●参考価格：￥11,800→￥9,480（20％OFF）
デリケートな髪をいたわりながら、スピーディーに乾かせるヘアドライヤー。しっとりうるおいのある健やかな髪へと導いてくれるので、バタバタと忙しい夜でもしっかりヘアケアが叶います。
▶Jackery ポータブル電源
●参考価格：￥296,400→￥163,020（45％OFF）
高出力な大容量ポータブル電源とソーラーパネルのセット。万が一の停電時でも冷蔵庫や電子レンジなどの大型家電を動かせるので、防災対策や本格的なアウトドアに頼れるアイテムです。
■デスクワークが快適に！作業効率がグッと上がる【PC周辺機器】
▶ IODATA モニター 23.8インチ
●参考価格：￥14,800→￥13,320（10％OFF）
鮮明できれいな映像を映し出し、毎日のパソコン作業を快適にサポートしてくれる液晶ディスプレイです。目に優しい機能を搭載しているため長時間の画面視聴でも疲れにくいのも嬉しいポイント。
▶ロジクール トラックボール マウス
●参考価格：￥7,065→￥5,680（20％OFF）
親指だけでカーソルを操作できるので、腕や肩の負担を減らしてくれるマウスです。一度慣れたら手放せなくなる操作性で、デスクワークを快適にしてくれます。
■お買い物前にチェック！ポイントアップキャンペーン
▶ポイントアップキャンペーン
エントリー期間：2026年5月20日(水) 12:00〜6月2日(火) 23:59
対象期間：2026年5月27日(水) 9:00〜6月2日(火) 23:59
参加方法はとっても簡単で、キャンペーンページからエントリーボタンをポチッと押すだけ。対象期間中に合計10,000円（税込）以上のお買い物をすると、いつもより多くポイントが還元されますよ。お買い物を始める前にエントリーボタンを押しておきましょう！
いつも頑張っている自分へのちょっとしたご褒美や、毎日の生活を手助けしてくれるアイテムを、この機会に見つけてみてくださいね。