阿部亮平が箸で大きな具をつまみ“でっか！”と目を輝かせるもぐもぐシーン公開！「かわいい」「小顔が際立つ大きなお揚げ」「表情が次々と変わるの愛しい」

【動画】阿部亮平のもぐもぐシーン満載！香川県を巡る『ZIP!』“うどんツアー”後編／前編

金曜レギュラーパーソナリティの阿部亮平（Snow Man）が香川県を訪れる“うどんツアー”の後編が、5月29日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）で放送。番組公式Xで動画が公開されている。

■大きなお揚げやちくわ天に“でっか！”と驚く阿部のピュアな表情に注目

動画は、阿部とアナウンサー・梅澤廉が港に並んでいるところからスタート。

港から見えていたフェリーに乗り込むと、船内に「ヤドンがいっぱい」と感激する阿部。香川県では『ポケットモンスター』の“ヤドン”をうどん県PR団に任命しており、ヤドンのラッピングフェリーも運行中。阿部がコラボうどんを前に、ヤドンが描かれた油揚げを箸で持って「でっか！」と笑顔を見せるシーンも収められている。

さらにうどんをセルフで茹でる店にも訪れた阿部と梅澤。カウントしながらうどんを茹で、ちくわ天を「でっか！」と言いながらトングで掴む。そうしてできあがったうどんを「トゥルントゥルン」とうれしそうにもぐもぐする阿部だった。

コメント欄には「阿部ちゃんもヤドンもかわいい」「小顔が際立つ大きなヤドンお揚げ」「表情が次々と変わるの愛しい」「楽しそうな阿部ちゃん見られてうれしい」「阿部ちゃんのお肌もトゥルントゥルン」「もぐもぐ後編待ってました！」などといったファンの声が続々と到着している。

■『ZIP!』香川“うどんツアー”後編

阿部が自分自身で茹でたうどんを勢いよくすするシーンに、コメント欄には「うどんが食べたくなった」という声も集まっている。

■『ZIP!』香川“うどんツアー”前編

5月22日の『ZIP!』では、香川“うどんツアー”前編を放送。公式Xに投稿されている動画では、阿部がうどん踏みに挑戦する様子や、うどんを食べて「麺ぷりぷり！」と歓喜するアップなどを見ることができる。