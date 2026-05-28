31日に東京芝2400メートルで決戦

競馬の祭典、G1・日本ダービーは31日、東京芝2400メートルで行われる。28日に18頭の出走馬と枠順が確定。ファンも大注目で、様々な声が上がった。

今年で93回目となる競馬の祭典。G1・皐月賞を逃げ切りで制し、クラシック2冠を狙うロブチェン（牡3、杉山晴）は8枠17番に入った。

皐月賞でロブチェンに迫って2着となったリアライズシリウス（牡3、手塚久）は6枠11番、史上最多のダービー7勝目を目指す武豊騎乗のゴーイントゥスカイ（牡3、上原佑）は7枠14番。皐月賞3着のライヒスアドラー（牡3、上原佑）は最内の1枠1番に入った。

皐月賞の1、2着が内枠に入らず。特に前走逃げたロブチェンが大外から2つ目の17番となったことで、X上のファンからは様々な声が上がった。

「人気馬が外寄り。。。。これは難しくなりそうな予感」

「ダービーの枠順見て頭抱えてる…」

「いやー難しい枠順になったなぁ」

「うわぁぁぁなんだこの枠順」

「ロブチェン、この枠では逃げるのは難しい。松山、どう乗るか？ リアライズシリウスはいい枠だな」

「ロブチェンまじかおまえ」

「ロブチェンこれは差すしかないか」

3歳馬の頂点を懸けた大一番は、31日午後3時40分発走となる。



（THE ANSWER編集部）