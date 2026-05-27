　王立オランダサッカー協会(KNVB)は27日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたオランダ代表メンバー26名を発表した。

　オランダは日本時間6月15日のグループF初戦で日本と激突。21日の第2戦でスウェーデン、26日の第3戦でチュニジアと対戦する。

　ロナルド・クーマン監督は悲願の初優勝に向け、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)ら主力を順当に選出。また、オランダ歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイ(コリンチャンス)は怪我の影響が懸念されたが、無事にメンバー入りを果たした。

以下、オランダ代表メンバー

▽GK

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

ロビン・ルーフス(サンダーランド)

バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・C)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

デンゼル・ダンフリース(インテル)

ヨレル・ハト(チェルシー)

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

▽MF

ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)

トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)

ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

マルテン・デ・ローン(アタランタ)

フース・ティル(PSV)

クインテン・ティンバー(マルセイユ)

マッツ・ビーファー(ブライトン)

▽FW

ブライアン・ブロビー(サンダーランド)

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コーディ・ガクポ(リバプール)

ユスティン・クライファート(ボーンマス)

ノア・ラング(ガラタサライ)

ドニエル・マレン(ローマ)

クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)

ボウト・ベグホルスト(アヤックス)