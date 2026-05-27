初戦で日本代表と激突…オランダ代表がW杯メンバー26名を発表! 主将ファン・ダイクやメンフィスら選出
王立オランダサッカー協会(KNVB)は27日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたオランダ代表メンバー26名を発表した。
オランダは日本時間6月15日のグループF初戦で日本と激突。21日の第2戦でスウェーデン、26日の第3戦でチュニジアと対戦する。
ロナルド・クーマン監督は悲願の初優勝に向け、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)ら主力を順当に選出。また、オランダ歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイ(コリンチャンス)は怪我の影響が懸念されたが、無事にメンバー入りを果たした。
以下、オランダ代表メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・ルーフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ヨレル・ハト(チェルシー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
マルテン・デ・ローン(アタランタ)
フース・ティル(PSV)
クインテン・ティンバー(マルセイユ)
マッツ・ビーファー(ブライトン)
▽FW
ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ガラタサライ)
ドニエル・マレン(ローマ)
クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
オランダは日本時間6月15日のグループF初戦で日本と激突。21日の第2戦でスウェーデン、26日の第3戦でチュニジアと対戦する。
ロナルド・クーマン監督は悲願の初優勝に向け、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)ら主力を順当に選出。また、オランダ歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイ(コリンチャンス)は怪我の影響が懸念されたが、無事にメンバー入りを果たした。
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・ルーフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ヨレル・ハト(チェルシー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
トゥーン・コープマイネルス(ユベントス)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
マルテン・デ・ローン(アタランタ)
フース・ティル(PSV)
クインテン・ティンバー(マルセイユ)
マッツ・ビーファー(ブライトン)
▽FW
ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ガラタサライ)
ドニエル・マレン(ローマ)
クリセンシオ・サマーフィル(ウエスト・ハム)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)