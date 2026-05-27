台風6号「チャンミー」が発生 31日にも強い勢力で沖縄の南へ 強さや進路予想は？【気象庁 風と雨シミュレーション】
台風第６号が発生しました。チャンミーと呼ばれるこの台風は今後、強い勢力に発達して、沖縄方面へ向かう予想となっています。
気象庁によりますと、２７日午前９時、カロリン諸島付近で台風のたまご＝熱帯低気圧が台風６号になりました。
この台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風６号 今後の進路予想は？
台風の中心は、２４時間後の２８日９時にはフィリピンの東に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
４８時間後の２９日９時には中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
７２時間後の３０日９時にはフィリピンの東の半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。
３１日９時には発達して強い勢力となり、沖縄の南に進む見込みです。北北西に時速15キロで進み、中心気圧は970ヘクトパスカル、暴風警戒域は全域３５０キロの範囲が予想されています。
そして、６月１日９時には引き続き強い勢力を維持し、北に進路を転じて、時速１５キロで進む見込みです。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートルと予想されています。
今週末から来週にかけて、台風の動きや影響に注意が必要です。
台風６号の位置や強さの予想を一覧でみる
▼27日午前9時の実況
種別：台風
存在地域：カロリン諸島
進行方向、速さ：西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)
※27日の雨風最新シミュレーションはこちら※
▼28日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北 15 km/h (9 kt)
中心気圧：998 hPa
中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)
予報円の半径：130 km (70 NM)
※28日の雨風最新シミュレーションはこちら※
▼29日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧：990 hPa
中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)
予報円の半径：165 km (90 NM)
※29日の雨風最新シミュレーションはこちら※
▼30日午前9時の予報
種別：台風
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：975 hPa
中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速：45 m/s (85 kt)
予報円の半径：210 km (115 NM)
暴風警戒域：全域 320 km (175 NM)
※30日の雨風最新シミュレーションはこちら※
▼31日午前9時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧：970 hPa
中心付近の最大風速：35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速：50 m/s (95 kt)
予報円の半径：220 km (120 NM)
暴風警戒域：全域 350 km (190 NM)
※31日の雨風最新シミュレーションはこちら※
▼6月1日午前9時の予報
種別：台風
強さ：強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北 15 km/h (8 kt)
中心気圧：965 hPa
中心付近の最大風速：35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速：50 m/s (100 kt)
予報円の半径：300 km (160 NM)
暴風警戒域：全域 440 km (240 NM)
※1日の雨風最新シミュレーションはこちら※