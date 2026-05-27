台風第６号が発生しました。チャンミーと呼ばれるこの台風は今後、強い勢力に発達して、沖縄方面へ向かう予想となっています。

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気象庁によりますと、２７日午前９時、カロリン諸島付近で台風のたまご＝熱帯低気圧が台風６号になりました。

この台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風６号 今後の進路予想は？

台風の中心は、２４時間後の２８日９時にはフィリピンの東に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の２９日９時には中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の３０日９時にはフィリピンの東の半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。

３１日９時には発達して強い勢力となり、沖縄の南に進む見込みです。北北西に時速15キロで進み、中心気圧は970ヘクトパスカル、暴風警戒域は全域３５０キロの範囲が予想されています。

そして、６月１日９時には引き続き強い勢力を維持し、北に進路を転じて、時速１５キロで進む見込みです。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートルと予想されています。

今週末から来週にかけて、台風の動きや影響に注意が必要です。

台風６号の位置や強さの予想を一覧でみる

▼27日午前9時の実況

種別：台風

存在地域：カロリン諸島

進行方向、速さ：西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速：25 m/s (50 kt)

※27日の雨風最新シミュレーションはこちら※

▼28日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北 15 km/h (9 kt)

中心気圧：998 hPa

中心付近の最大風速：20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速：30 m/s (60 kt)

予報円の半径：130 km (70 NM)

※28日の雨風最新シミュレーションはこちら※

▼29日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧：990 hPa

中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速：35 m/s (70 kt)

予報円の半径：165 km (90 NM)

※29日の雨風最新シミュレーションはこちら※

▼30日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：フィリピンの東

進行方向、速さ：北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速：45 m/s (85 kt)

予報円の半径：210 km (115 NM)

暴風警戒域：全域 320 km (175 NM)

※30日の雨風最新シミュレーションはこちら※

▼31日午前9時の予報

種別：台風

強さ：強い

存在地域：沖縄の南

進行方向、速さ：北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧：970 hPa

中心付近の最大風速：35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速：50 m/s (95 kt)

予報円の半径：220 km (120 NM)

暴風警戒域：全域 350 km (190 NM)

※31日の雨風最新シミュレーションはこちら※

▼6月1日午前9時の予報

種別：台風

強さ：強い

存在地域：沖縄の南

進行方向、速さ：北 15 km/h (8 kt)

中心気圧：965 hPa

中心付近の最大風速：35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速：50 m/s (100 kt)

予報円の半径：300 km (160 NM)

暴風警戒域：全域 440 km (240 NM)

※1日の雨風最新シミュレーションはこちら※

【画像を見る】5月27日（水）～6月1日（月）までの雨風最新シミュレーション

【画像を見る】28日（木）の雨風最新シミュレーション

【画像を見る】29日（金）の雨風最新シミュレーション

【画像を見る】30日（土）の雨風最新シミュレーション

【画像を見る】31日（日）の雨風最新シミュレーション

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