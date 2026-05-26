[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1436銘柄・下落1128銘柄（東証終値比）
5月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2663銘柄。東証終値比で上昇は1436銘柄、下落は1128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが140銘柄、値下がりは83銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9227> マイクロ波 1244 +129（ +11.6%）
2位 <4410> ハリマ化成Ｇ 1120 +100（ +9.8%）
3位 <9348> アイスペース 637 +40（ +6.7%）
4位 <6315> ＴＯＷＡ 3273 +203（ +6.6%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 39 +2（ +5.4%）
6位 <2590> ＤｙＤｏ 2630 +121（ +4.8%）
7位 <7815> 東京ボード 280 +12（ +4.5%）
8位 <4100> 戸田工 1999 +77（ +4.0%）
9位 <278A> テラドローン 10200 +300（ +3.0%）
10位 <7875> 竹田ｉＰ 797 +22（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6634> ＪＮグループ 50 -16（ -24.2%）
2位 <5031> モイ 777.7 -152.3（ -16.4%）
3位 <5010> 日精蝋 238 -39（ -14.1%）
4位 <9218> ＭＨＴ 600 -98（ -14.0%）
5位 <280A> ＴＭＨ 2555 -244（ -8.7%）
6位 <9506> 東北電 975.1 -34.4（ -3.4%）
7位 <6228> ＪＥＴ 575.3 -19.7（ -3.3%）
8位 <4344> ソースネクス 122 -4（ -3.2%）
9位 <4098> チタン 1230 -34（ -2.7%）
10位 <3905> データセク 4600 -120（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 378 +10（ +2.7%）
2位 <7211> 三菱自 410 +7.5（ +1.9%）
3位 <4004> レゾナック 19390 +320（ +1.7%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3400 +46.0（ +1.4%）
5位 <7012> 川重 3384.2 +22.2（ +0.7%）
6位 <6103> オークマ 4090 +25（ +0.6%）
7位 <1801> 大成建 14971.5 +91.5（ +0.6%）
8位 <1802> 大林組 3404.1 +19.1（ +0.6%）
9位 <4911> 資生堂 2584.4 +14.4（ +0.6%）
10位 <4063> 信越化 7060.9 +38.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 571.1 -5.5（ -1.0%）
2位 <9984> ＳＢＧ 7770 -71（ -0.9%）
3位 <6702> 富士通 3346 -24.0（ -0.7%）
4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4731.2 -32.8（ -0.7%）
5位 <5802> 住友電 11865.5 -74.5（ -0.6%）
6位 <4005> 住友化 590 -3.4（ -0.6%）
7位 <9433> ＫＤＤＩ 2603.1 -13.4（ -0.5%）
8位 <6758> ソニーＧ 3530.1 -17.9（ -0.5%）
9位 <8267> イオン 1421 -7.0（ -0.5%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3611 -16（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9227> マイクロ波 1244 +129（ +11.6%）
2位 <4410> ハリマ化成Ｇ 1120 +100（ +9.8%）
3位 <9348> アイスペース 637 +40（ +6.7%）
4位 <6315> ＴＯＷＡ 3273 +203（ +6.6%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 39 +2（ +5.4%）
6位 <2590> ＤｙＤｏ 2630 +121（ +4.8%）
7位 <7815> 東京ボード 280 +12（ +4.5%）
8位 <4100> 戸田工 1999 +77（ +4.0%）
9位 <278A> テラドローン 10200 +300（ +3.0%）
10位 <7875> 竹田ｉＰ 797 +22（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6634> ＪＮグループ 50 -16（ -24.2%）
2位 <5031> モイ 777.7 -152.3（ -16.4%）
3位 <5010> 日精蝋 238 -39（ -14.1%）
4位 <9218> ＭＨＴ 600 -98（ -14.0%）
5位 <280A> ＴＭＨ 2555 -244（ -8.7%）
6位 <9506> 東北電 975.1 -34.4（ -3.4%）
7位 <6228> ＪＥＴ 575.3 -19.7（ -3.3%）
8位 <4344> ソースネクス 122 -4（ -3.2%）
9位 <4098> チタン 1230 -34（ -2.7%）
10位 <3905> データセク 4600 -120（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 378 +10（ +2.7%）
2位 <7211> 三菱自 410 +7.5（ +1.9%）
3位 <4004> レゾナック 19390 +320（ +1.7%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3400 +46.0（ +1.4%）
5位 <7012> 川重 3384.2 +22.2（ +0.7%）
6位 <6103> オークマ 4090 +25（ +0.6%）
7位 <1801> 大成建 14971.5 +91.5（ +0.6%）
8位 <1802> 大林組 3404.1 +19.1（ +0.6%）
9位 <4911> 資生堂 2584.4 +14.4（ +0.6%）
10位 <4063> 信越化 7060.9 +38.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 571.1 -5.5（ -1.0%）
2位 <9984> ＳＢＧ 7770 -71（ -0.9%）
3位 <6702> 富士通 3346 -24.0（ -0.7%）
4位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4731.2 -32.8（ -0.7%）
5位 <5802> 住友電 11865.5 -74.5（ -0.6%）
6位 <4005> 住友化 590 -3.4（ -0.6%）
7位 <9433> ＫＤＤＩ 2603.1 -13.4（ -0.5%）
8位 <6758> ソニーＧ 3530.1 -17.9（ -0.5%）
9位 <8267> イオン 1421 -7.0（ -0.5%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3611 -16（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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