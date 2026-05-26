　5月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2663銘柄。東証終値比で上昇は1436銘柄、下落は1128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが140銘柄、値下がりは83銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9227>　マイクロ波　　　　 1244　　+129（ +11.6%）
2位 <4410>　ハリマ化成Ｇ　　　 1120　　+100（　+9.8%）
3位 <9348>　アイスペース　　　　637　　 +40（　+6.7%）
4位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 3273　　+203（　+6.6%）
5位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 39　　　+2（　+5.4%）
6位 <2590>　ＤｙＤｏ　　　　　 2630　　+121（　+4.8%）
7位 <7815>　東京ボード　　　　　280　　 +12（　+4.5%）
8位 <4100>　戸田工　　　　　　 1999　　 +77（　+4.0%）
9位 <278A>　テラドローン　　　10200　　+300（　+3.0%）
10位 <7875>　竹田ｉＰ　　　　　　797　　 +22（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6634>　ＪＮグループ　　　　 50　　 -16（ -24.2%）
2位 <5031>　モイ　　　　　　　777.7　-152.3（ -16.4%）
3位 <5010>　日精蝋　　　　　　　238　　 -39（ -14.1%）
4位 <9218>　ＭＨＴ　　　　　　　600　　 -98（ -14.0%）
5位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　　 2555　　-244（　-8.7%）
6位 <9506>　東北電　　　　　　975.1　 -34.4（　-3.4%）
7位 <6228>　ＪＥＴ　　　　　　575.3　 -19.7（　-3.3%）
8位 <4344>　ソースネクス　　　　122　　　-4（　-3.2%）
9位 <4098>　チタン　　　　　　 1230　　 -34（　-2.7%）
10位 <3905>　データセク　　　　 4600　　-120（　-2.5%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　378　　 +10（　+2.7%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　　410　　+7.5（　+1.9%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　19390　　+320（　+1.7%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3400　 +46.0（　+1.4%）
5位 <7012>　川重　　　　　　 3384.2　 +22.2（　+0.7%）
6位 <6103>　オークマ　　　　　 4090　　 +25（　+0.6%）
7位 <1801>　大成建　　　　　14971.5　 +91.5（　+0.6%）
8位 <1802>　大林組　　　　　 3404.1　 +19.1（　+0.6%）
9位 <4911>　資生堂　　　　　 2584.4　 +14.4（　+0.6%）
10位 <4063>　信越化　　　　　 7060.9　 +38.9（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　571.1　　-5.5（　-1.0%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7770　　 -71（　-0.9%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 3346　 -24.0（　-0.7%）
4位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4731.2　 -32.8（　-0.7%）
5位 <5802>　住友電　　　　　11865.5　 -74.5（　-0.6%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　590　　-3.4（　-0.6%）
7位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2603.1　 -13.4（　-0.5%）
8位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3530.1　 -17.9（　-0.5%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 1421　　-7.0（　-0.5%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3611　　 -16（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース