【ブンデスリーガ昇降格プレーオフ】パーダーボルン 2−1 ヴォルフスブルク（日本時間5月26日／ホーム デラックス アリーナ）

【映像】塩貝健人、大ジャンプ→192cm相手DFを吹っ飛ばす

ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、圧倒的なフィジカルで相手選手を吹き飛ばした。衝撃のフィジカルバトルに視線が集まっている。

ブンデスリーガで17位に終わったヴォルフスブルクは日本時間5月26日、ブンデスリーガ昇降格プレーオフセカンドレグで、2部3位のパーダーボルンと対戦した。ベンチスタートだった塩貝は、1ー2と追いかける状況で迎えた延長後半からピッチに立った。

すると112分、早速見せ場を迎える。自陣でボールを回収したヴォルフスブルクは、MFクリスティアン・エリクセンが急いで前線にボールを蹴り込む。これに反応した180センチの塩貝は、素早く落下点に入りジャンプ。192センチの大柄DFサーク・ラッセ・シェラーよりも先にボールに触ることに成功。両者がぶつかるシーンとなったが、塩貝は着地後すぐに前線へ視線を向ける。一方のシェラーはバランスを崩して尻餅をついた。明暗が分かれる形となった。

なお試合は、1ー2でヴォルフスブルクが敗戦し、2戦合計1ー2で降格が決まった。ヴォルフスブルクは2009年には長谷部誠、大久保嘉人らを擁してブンデスリーガ初優勝。長らくトップリーグで戦ってきたが、来季は30年ぶりに2部で戦うことが決まった。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）