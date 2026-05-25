【ステーキのあさくま】サーロインステーキを値段そのまま最大60%増量する「肉の日 お客様感謝デー」開催 - 毎月最終土・日限定
あさくまが運営する「ステーキのあさくま」は5月30日・31日、「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。
肉の日 お客様感謝デー
同店では、毎月最終土・日に「肉の日」の特別イベントを開催している。ランチタイムからディナータイムまで、一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位の「サーロインステーキ」を、価格据え置きで通常サイズから50〜66%増量して提供する。
サーロインステーキ
サーロインステーキ120gは50%増量の180gで2,730円、180gは66%増量の300gで3,510円、300gは50%増量の450gで4,590円となり、すべてサラダバー付。サラダバーは45品で、濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてくる。実施店舗は公式サイトで確認できる。
サラダバーは45品
肉の日 お客様感謝デー
同店では、毎月最終土・日に「肉の日」の特別イベントを開催している。ランチタイムからディナータイムまで、一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位の「サーロインステーキ」を、価格据え置きで通常サイズから50〜66%増量して提供する。
サーロインステーキ
サーロインステーキ120gは50%増量の180gで2,730円、180gは66%増量の300gで3,510円、300gは50%増量の450gで4,590円となり、すべてサラダバー付。サラダバーは45品で、濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてくる。実施店舗は公式サイトで確認できる。
サラダバーは45品