女優の戸田恵子（68）が25日までに自身のブログを更新。大ヒットドラマ「ショムニ」出演メンバーで集まったことを報告し、2002年に40歳で急逝した伊藤俊人さんをしのんだことを明かした。

「しょむにかい！」と題したブログを更新。ショムニ出演者で集まったことを報告し、「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」と思いをはせた。

「今年の参加、伊藤ちゃんの奥さんとスタッフさんを除いて、役者は4名。相島一之さん、高橋克実さん、戸田菜穂ちゃん（相変わらず綺麗）と私」と4ショットも披露。

「近況報告しながら例によってわちゃわちゃと。勿論、芝居の話もするけど、お子さんの話や、体調の話。やっぱ体調の話、多くなるよねー！」と時間の流れに触れつつ、「転倒して大怪我してるスタッフもおりましたー！最近、あちこちで転倒の話、多いです。気をつけて参りましょう」と自らに言い聞かせるように、呼びかけた。

「別れ際、菜穂ちゃんが“握手してください！戸田さんのパワーが欲しいから！”って。でもそんなにパワーないのよー！笑。ありそうに見えてるのねぇ」と締めくくっていた。