香りで旅がはじまる　代々木で味わう“ベトナムの味”6選

「異国を旅して、その土地の味を楽しむ」――そんな高揚感を、東京にいながら味わえるイベントが、今年も代々木公園にやってくる。2008年に始まった「ベトナムフェスティバル」は、いまや初夏の代々木を彩る恒例行事。ベトナム政府公認の交流イベントとしては海外最大級を誇り、毎年10万人以上が訪れる。だが、このフェスの魅力は、単なる“規模”ではない。初夏の風が吹き抜ける代々木公園に、ふと異国の空気が入り込み、歩いているだけで現地の街角に迷い込んだような感覚に包まれる。そのライブ感こそ、このイベントの醍醐味だ。2026年5月30日、31日の2日間。代々木公園イベント広場に、“ベトナムの風”が吹く。

ベトナムの香りが、行き先を決める

会場に入って、まず心をつかまれるのは音楽ではなく“香り”だ。

炭火の煙、山盛りのパクチーとミントの青々しさ、そしてヌクマム（魚醤）の奥深い香り。ベトナムの空港に降り立った瞬間に感じる、あの“現地の空気”がふわりと鼻をかすめる。

気づけば、どこへ向かうかは地図ではなく、香りが決めている。

ベトナムフェスティバル2025の様子

会場には約120ものブースが並ぶ。どれも魅力的で、なかなか一軒に絞れない。だが、その“迷う時間”もまた、このフェスの楽しみのひとつだ。

ベトナム料理は軽やかだ。けれど、とても味わい深い。

パリッと香ばしいバインミー。澄んだスープが身体に染みるフォー。やさしい余韻を残すブン。派手さではなく、一口で“その国の輪郭”を感じさせる力がある。しかも、麺類は700〜1200円前後と手頃。だからこそ、少しずついろいろ試したくなる。

バインミーを片手に歩き、次はフォーへ。最後はチェー（フルーツや豆、タピオカなどが入ったベトナムの伝統的なスイーツ）かベトナムビールで締める。このフェスに“正解の一皿”はない。食べ歩く流れそのものが、ベトナム体験になっていく。

屋台が立ち並ぶ

注目の6店をご紹介

このフェスでは、日本各地の人気ベトナム料理店が代々木に集結する。なかでも注目の6店を紹介したい。

ベトナム発のサンドイッチ「バインミー」

（1）立川『アオザイベトナムキッチン』

今回初出店となる注目店。炭火焼き肉と自家製ハムを挟んだバインミーは、外は香ばしく、中は驚くほど軽やか。

「初めての方にも、この味を知っていただけたら嬉しいです」

そんな店主の言葉どおり、肩肘張らずに楽しめる“入口の一口”だ。

（2）下北沢『Banh mi Ba Ba（バインミーバーバー）』

世田谷区・下北沢で人気を集める専門店。看板メニューの「バインミーティットヌン」（800円）は、炭火焼き肉の香ばしさがダイレクトに伝わる。

「ベトナムをたくさん体験できるイベントです」

シンプルな言葉に、店の姿勢がにじむ。現地の味を大切にしながら、つぶあんやチョコ味のバインミーなど遊び心ある商品も人気。そんな自由さもまた、ベトナムらしさなのかもしれない。

（3）湯島『KIM SON QUAN』

文京区・湯島に店を構える実力店。フォーやブン（幅広麺のフォーに対し、細くて丸い麺）の安定感はもちろん、印象に残るのはスタッフの温かな接客だ。

「本場の味とおもてなしでお迎えします」

ベトナム直送の食材や調味料をふんだんに使用し、長年積み重ねてきた経験が、一皿ごとの完成度に表れている。

（4）西葛西『Hoang Phuc』

江戸川区・西葛西の人気店。牛肉のフォー、揚げ春巻きビーフン、焼き肉ビーフンなど、どれも日常に寄り添う味わいだ。

「当店で、本格的な味を楽しんでいただけます」

派手さではなく、毎日食べたくなるような安心感。その積み重ねが、この店の強さになっている。

（5）大阪『Cam On』

大阪から出店する話題店。炭火で焼き上げる鶏足、魚のすり身、牛タンなど、香ばしい煙が食欲を刺激する。

「自家製ダレで仕込んだ鶏足を炭火焼きで。バインミーもおすすめです」

その場で焼き上げる熱気も含めて、“フェスで食べる意味”を感じさせる一軒だ。

（6）食材店『イマイ』

ベトナム食材や調味料を扱う老舗も出店。ライスペーパーやヌクマムなどが並び、自宅でも“現地の味”を再現できる。

「70年以上、世界の食文化を日本へ届けてきました」

料理は技術だけでは成立しない。調味料が変われば、味の景色も変わる。そして、店主との会話や、隣で食べる人との距離感までもが、このフェスでは“味”になっていく。

ベトナムならではのグルメがずらり

“並ばない”という、新しいフェス体験

今年は、モバイルオーダーも初導入される。対応店舗では、注文から決済までオンラインで完結できる。並ばない。焦らない。その余白が、食べ歩きのリズムを変えてくれる。主催者はこう話す。

「来場者の皆さまに、より快適に、そしてベトナムにいるような雰囲気で楽しんでいただけるよう、会場の導線や空間づくりを工夫しています」

“並ばない”ことは、単なる利便性ではない。生まれた時間で、ステージを眺めたり、雑貨をのぞいたり、屋台通りをそぞろ歩いたりできる。

それもまた、旅の時間だ。食から、旅が始まる。

飲食以外に物販や企業・団体ブースも

遠くへ行かなくてもいい。一口で空気が変わり、二口で距離が縮まる。気づけば、ここが東京なのか少し曖昧になっている。

「近々ベトナムへ行く予定なので、その前に雰囲気や食文化を体験したくて来ました」

そんな来場者も少なくない。

現地へ行く前の“予習”として。あるいは、まだ見ぬ国への“入口”として。このフェスは、それぞれの距離感でベトナムとつながれる場所だ。

5月最後の週末、代々木で。まずは、一口から旅を始めたい。

ベトナムフェスティバル スタッフ

ベトナムフェスティバル2026

日時：2026年5月30日（土）・31日（日）

時間：10:00〜20:00

会場：代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）

主催：ベトナム大使館、ベトナムフェスティバル実行委員会

メインパートナー：ベトナム航空

入場料：無料（飲食代別）

公式サイト：https://www.vietnamfes.net/

【画像】代々木でベトナムフェスティバル開催！ 注目の6店をご紹介（5枚）